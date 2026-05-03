Ai dễ mắc lừa nhất?

Người muốn kiếm tiền nhanh: Theo Verywell Mind, những người khao khát kiếm tiền nhanh thường trở thành mục tiêu lý tưởng của các chiêu trò lừa đảo. Khi bị cuốn vào lời hứa “lợi nhuận cao, thu tiền nhanh, ít rủi ro”, họ dễ bỏ qua các dấu hiệu bất thường như thông tin mập mờ, yêu cầu chuyển tiền gấp hoặc cam kết phi thực tế. Tâm lý muốn có kết quả ngay khiến quá trình suy xét bị rút ngắn, nhường chỗ cho cảm xúc và sự kỳ vọng.

Người trầm cảm, cô đơn : Những người đang rơi vào trạng thái tâm lý như trầm cảm, cô đơn hoặc bị tách biệt khỏi xã hội có nguy cơ bị lừa đảo cao hơn. Trong trạng thái này, họ thường có xu hướng tìm kiếm sự kết nối hoặc tin tưởng vào người khác nhiều hơn, từ đó dễ trở thành mục tiêu của các hành vi lợi dụng. Đặc biệt, người cao tuổi sống trong cô đơn là nhóm dễ trở thành mục tiêu hơn cả.

Người thiếu hiểu biết: Thiếu hiểu biết về các chiêu trò lừa đảo cùng với hạn chế về kỹ năng công nghệ làm tăng nguy cơ bị lừa. Việc phân biệt email, website hay đường link thật - giả ngày càng khó, bởi các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi. Nhóm người cao tuổi, ít tiếp xúc với công nghệ, vẫn là đối tượng dễ bị nhắm tới trong các vụ lừa đảo trực tuyến.

Người dễ tin: Họ thường là người cởi mở, lạc quan và dễ tin, không có xu hướng nhìn nhận người khác như một mối đe dọa. Chính sự thiếu nghi ngờ này tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo khai thác. Ngược lại, người đa nghi sẽ dễ dàng bỏ qua các tin nhắn đáng ngờ hoặc chủ động điều tra nguồn gốc của chúng. Do đó, họ dễ dàng nhận ra các dấu hiệu của lừa đảo.

Người dễ tính, dễ động lòng: Theo Makeuseof, kẻ lừa đảo thường khai thác tính cách này bằng cách sử dụng các yếu tố cảm xúc như lòng thương hại, sự đau khổ hoặc tuyệt vọng. Do bản tính luôn sẵn lòng giúp đỡ, những người đồng cảm thường dễ dàng chấp nhận mạo hiểm và hành động nhanh chóng để cứu giúp người khác.

Người thích làm hài lòng người khác : Người có tính cách này thường cố gắng để đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của người khác. Họ có nhiều khả năng tin và nhượng bộ trước những lời thỉnh cầu có vẻ khẩn cấp, tuyệt vọng hoặc mang tính cấp bách về thời gian do kẻ lừa đảo đưa ra.

Khả năng tự kiểm soát kém: Khi một người có khả năng tự kiểm soát kém, họ dễ phản ứng bốc đồng, hành động theo cảm xúc và ít khi dừng lại để cân nhắc hậu quả. Đây chính là “điểm mù” mà kẻ lừa đảo thường xuyên nhắm tới. Chiêu lừa phổ biến nhất là tạo ra tính cấp bách để kích hoạt những phản ứng bốc đồng, liều lĩnh từ mục tiêu.

