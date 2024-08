AI đã thay đổi Paris Olympic 2024 thế nào?

Theo New York Times, một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất trong môn lặn Olympic là cảnh nhà vô địch Greg Louganis đập đầu vào ván trong Thế vận hội 1988 ở Seoul. Số vụ chấn thương ngày càng tăng nên môn thể thao này cố gắng ưu tiên giữ đầu vận động viên cách xa ván càng tốt. Trọng tài có thể trừ 2 điểm nếu phần đầu vượt qua khoảng cách không an toàn với tấm ván. Song, ở Paris, AI sẽ thay thế nhiệm vụ của trọng tài bởi camera có thể tự động đo khoảng cách giữa đầu và bảng để giúp ban giám khảo biết họ có nên trừ điểm hay không. Ảnh: Globe and Mail.