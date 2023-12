'ái' của tlinh lọt danh sách 25 album hay nhất châu Á

"ái" xếp vị trí thứ 15 trong danh sách 25 album hay nhất châu Á được NME công bố ngày 22/12.

NME vừa công bố danh sách 25 album châu Á hay nhất năm 2023. Danh sách được đưa ra dựa trên ý kiến của hơn 10 nhà báo, chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc. Danh sách này gây bất ngờ với khán giả Việt khi có sự xuất hiện của ái (tlinh) ở vị trí 15.

“Nổi lên như một gương mặt nổi bật trong cuộc thi truyền hình thực tế Rap Việt, năm nay tlinh đã có màn ra mắt chính thức với album R&B tuyệt đẹp ái. Là tuyên bố chắc nịch về sự tự do trong nghệ thuật, ái đã thay đổi cuộc chơi. Đặc biệt, giọng hát của tlinh tựa như lụa. Cô ấy đưa chúng ta khám phá nhiều góc độ về tình yêu và các sắc thái khác nhau của nó: tổn thương, chữa lành, tha thứ và hơn thế nữa”, NME viết về ái.

tlinh và album ái được NME đánh giá cao. Ảnh: NVCC.

ái được phát hành vào tháng 9 gồm 12 track nhạc. Album tạo dấu ấn ngay khi ra mắt. Ở đó, tlinh thể hiện mọi góc độ, từ dễ thương, ngọt ngào, mơ mộng, yếu đuối tới gai góc, nổi loạn. Qua đó, album truyền tải thông điệp nữ quyền theo góc độ khác biệt so với những sản phẩm trước đó, rằng không phải cứ nữ quyền là mạnh mẽ. Phụ nữ có thể làm mọi điều mình muốn và sống là chính mình.

Album có sự pha trộn của nhiều thể loại nhạc như hip-hop, R&B, Jamaica, reggae, dancehall.

tlinh là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất xuất hiện trong danh sách này. Trong bảng xếp hạng, Get Up (New Jeans), Spunky! (Grrrl Gang), Unforgiven (Le Sserafim) nắm giữ 3 vị trí đầu tiên.

NME là tạp chí và website phê bình âm nhạc của Anh được xuất bản từ năm 1952. Ở thập niên 1970, NME trở thành ấn phẩm nhạc bán chạy nhất tại Anh.