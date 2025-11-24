Ai cản được Arsenal?

Hat-trick đầu đời của Eze là cú hích đúng lúc, đưa Arsenal vững vàng ở ngôi đầu và đặt dấu hỏi lớn cho mọi đối thủ cạnh tranh.

Arsenal thắng Spurs 4-1 ở derby London.

Cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Eberechi Eze nhấn chìm Tottenham, trở thành lời tuyên bố mạnh mẽ của Arsenal: họ đã sẵn sàng bước vào đường đua nhà vô địch với khí thế của một kẻ dẫn đầu thực sự.

Đêm của Eze

Arsenal trải qua một cuối tuần không thể trọn vẹn hơn. Chỉ hai tuần sau cú sảy chân trước Sunderland, đội bóng của Mikel Arteta trở lại theo cách ồn ào nhất: vùi dập Tottenham 4-1 và gửi thông điệp sắc lạnh đến cả giải đấu. Tâm điểm, tất nhiên, là Eze, người viết nên “ngày đặc biệt” theo đúng nghĩa bóng đá.

Đây là cú hat-trick đầu tiên của Eze ở cấp độ chuyên nghiệp, là cú hat-trick đầu tiên ở derby Bắc London trong 47 năm và là màn trình diễn biến Emirates thành sân khấu riêng. Cái cách Eze ghi ba bàn mang lại cảm giác rất rõ ràng: phẩm chất cá nhân đủ để nâng tầm một đội bóng đang mơ tới ngôi vương.

Điều đáng nói hơn cả là bối cảnh. Một ngày trước trận derby, Liverpool thua trận thứ sáu trong bảy vòng, còn Man City gục ngã trước Newcastle. Trong khi ấy, Arsenal mất hàng loạt trụ cột như Gabriel, Odegaard, Havertz hay Gyokeres. Nhưng đội bóng của Arteta không hề mắc kẹt trong lo lắng. Họ đá với sự bình thản của đội bóng tin vào hệ thống của mình.

Tottenham, ngược lại, trở thành cái nền hoàn hảo. Bất bại trên sân khách từ đầu mùa, nhưng trong trận derby này, họ chỉ tung ra ba cú sút với xG 0,07. Họ có một khoảnh khắc lóe sáng nhờ cú lốp bóng điệu nghệ của Richarlison, nhưng đó chỉ là ngoại lệ trong 90 phút bị Arsenal nghiền nát cả về tốc độ, kỹ thuật lẫn ý tưởng.

Eze tỏa sáng với sự tự tin của một cầu thủ biết mình thuộc về sân khấu này.

Điểm nhấn lớn nhất vẫn là Eze. Không chỉ vì ba bàn, mà còn vì tính biểu tượng. Tottenham từng theo sát để chiêu mộ anh trong mùa hè. Thomas Frank thậm chí còn đùa: “Eze là ai?” trước trận. Đêm derby là câu trả lời hoàn hảo.

Eze tỏa sáng với sự tự tin của một cầu thủ biết mình thuộc về sân khấu này. Anh dứt điểm gọn, xử lý lạnh, khai thác khoảng trống hợp lý và chơi với năng lượng của người hiểu rõ ý nghĩa của trận derby lớn nhất Bắc London.

Arteta không giấu được niềm kiêu hãnh. Ông tiết lộ Eze xin tập luyện sớm dù mới nghỉ hai ngày sau đợt tập trung đội tuyển. “Khi bạn sở hữu tài năng và trí tuệ như thế, rồi thêm vào thái độ muốn hoàn thiện bản thân, bạn sẽ có những khoảnh khắc như hôm nay”, Arteta nói. Cựu HLV Bayern, Thomas Tuchel thậm chí nhận xét Eze là “một trong những cầu thủ tài năng nhất tôi từng thấy”.

Quan trọng hơn, Eze mang tới Arsenal sự khó đoán. Anh tạo dấu ấn trong ba trận lớn liên tiếp: kiến tạo trước Man City, ghi bàn quyết định trước Palace, và bây giờ là cú hat-trick trước Spurs. Sự xuất hiện của anh làm tuyến trên Arsenal trở nên linh động hơn, đa dạng hơn và giàu cảm hứng hơn.

Eze cho thấy giá trị của mình.

Tính đến lúc này, không cầu thủ Anh nào đóng góp nhiều bàn thắng hơn Eze trong năm 2025. Anh chỉ đứng sau Erling Haaland, Mohamed Salah, Bryan Mbeumo và Semenyo về tổng số bàn thắng và kiến tạo.

Ai cản được Arsenal?

Nhưng khi nói về cuộc đua vô địch, cú hat-trick của Eze chỉ là một phần của câu chuyện. Chiến thắng trước Tottenham giúp Arsenal tạo khoảng cách sáu điểm với Chelsea và bảy điểm với Man City. Lịch sử Premier League cũng đang đứng về họ: chưa đội nào dẫn sáu điểm sau 12 vòng mà đánh rơi chức vô địch.

Dù vậy, Arteta chắc chắn hiểu rằng mùa giải chưa đi được một nửa. Phía trước Arsenal là Bayern Munich, Chelsea, rồi cả giai đoạn Giáng sinh luôn khắc nghiệt. Nhưng điều quan trọng là họ có chiều sâu, yếu tố mà mùa trước họ còn thiếu. Gabriel vắng mặt, Arsenal vẫn đá chắc. Hincapie, một nhà vô địch Bundesliga, thế chỗ mà không tạo ra bất kỳ khoảng trống nào trong hệ thống phòng ngự.

Derby Bắc London đã nói lên rất nhiều điều. Arsenal có bản lĩnh, có hệ thống, có độ sâu đội hình, và giờ họ có thêm một Eze đang vào điểm rơi phong độ. Tottenham thì rời Emirates với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Và khi Arsenal bước đi với khoảng cách sáu điểm ở ngôi đầu bảng, người ta tự hỏi: liệu còn ai đủ sức gây áp lực cho họ, nếu Eze cứ tiếp tục bay cao như thế này?