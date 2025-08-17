Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank: Ai trả lãi suất cao nhất?

  • Chủ nhật, 17/8/2025 16:20 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Trong nhóm Big 4 ngân hàng quốc doanh, Vietcombank đang là nhà băng trả lãi suất tiết kiệm thấp nhất cho tiền gửi khách hàng.

Ngân hàng quốc doanh dù là nhóm trả lãi suất tiết kiệm thấp nhất thị trường nhưng lại hút tiền gửi cao đầu ngành nhờ độ tin cậy đối với người dân. Ảnh: Chí Hùng.

Khảo sát biểu lãi suất công bố trên website của nhóm ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank), các ngân hàng có vốn Nhà nước hiện là nhóm niêm yết mức lãi suất huy động ở mức thấp nhất thị trường.

Với hình thức gửi tại quầy, kỳ hạn 1-3 tháng của VietinBank, Vietcombank, BIDV ngang bằng nhau, áp dụng ở mức 1,6%/năm (1 tháng) và 1,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Riêng Agribank áp dụng mức lãi suất tốt hơn, ở 2,1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Sang tới kỳ hạn 6 tháng, Vietcombank là nhà băng niêm yết lãi suất thấp nhất, ở mức 2,9%/năm. BIDV và VietinBank cùng niêm yết chung ở mức 3%/năm và cao nhất là Agribank áp dụng mức 3,5%/năm.

Tại kỳ hạn gửi tiền 12 tháng trở lên, lãi suất của nhóm ngân hàng này chỉ chạy quanh vùng 4,6-4,9%/năm, trong đó mức lãi suất thấp nhất vẫn thuộc về Vietcombank.

LÃI SUẤT GỬI TẠI QUẦY
Ngân hàng Kỳ hạn 1-3 tháng
(%/năm)		 Kỳ hạn 6 tháng
(%/năm)		 Kỳ hạn 12 tháng trở lên (%/năm)
Vietcombank 1,6-1,9 2,9 4,6-4,7
VietinBank 1,6-1,9 3 4,6-4,7
Agribank 2,1-2,4 3,5 4,7-4,8
BIDV1,6-1,934,7-4,9

Nếu chọn hình thức gửi trực tuyến (online), lãi suất tại Vietcombank không thay đổi, hiện áp dụng ngang bằng với hình thức gửi tại quầy.

Tương tự Vietcombank, tiền gửi online kỳ hạn 12-18 tháng tại VietinBank cũng áp dụng mức lãi suất tương tự như gửi tại quầy. Nhưng các kỳ hạn 1-11 tháng đều được cộng thêm lãi suất dao động khoảng 0,3-1,1% so với lãi suất gửi tại quầy. Với tiền gửi kỳ hạn dài 24-36, VietinBank hiện chấp nhận chi trả mức lãi suất 4,9%/năm, tức cao hơn 0,2% so với tiền gửi tại quầy.

Tại Agribank, người gửi tiền chọn hình thức online kỳ hạn 1 tháng sẽ được nhận lãi suất 2,4%/năm; 3 tháng nhận 3%/năm và 6 tháng nhận 3,7%/năm. Các kỳ hạn dài 12 tháng trở lên được nhận mức 4,8%/năm.

Tại BIDV, kỳ hạn 1-6 tháng gửi online sẽ được nhận lãi suất cao hơn gửi tại quầy 0,3%. Kỳ hạn 12-18 tháng giữ nguyên như mức lãi suất tại quầy là 4,7%/năm. Sang tới kỳ hạn 24 tháng trở lên, lãi suất được nhận ở mức 4,9%/năm, tức cao hơn 0,1% so với hình thức gửi tại quầy.

LÃI SUẤT GỬI ONLINE
Ngân hàng Kỳ hạn 1-3 tháng
(%/năm)		 Kỳ hạn 6 tháng
(%/năm)		 Kỳ hạn 12 tháng trở lên (%/năm)
Vietcombank 1,6-1,9 2,9 4,6-4,7
VietinBank 1,6-1,9 3 4,7-4,85
Agribank2,4-33,74,8
BIDV1,9-2,23,34,7-4,9

Dù đưa ra mức lãi suất thấp nhất thị trường, dòng tiền gửi của người dân và doanh nghiệp vẫn đều đặn chảy vào 4 nhà băng quốc doanh kể trên.

Tại báo cáo tài chính quý II năm nay, tính tới ngày 30/6, 4 ngân hàng quốc doanh (BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank) có số dư tiền gửi lên tới 7,4 triệu tỷ đồng, chiếm hơn một nửa lượng tiền gửi tại 28 ngân hàng công bố báo cáo tài chính.

Đáng chú ý, BIDV và Agribank là hai ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận số dư tiền gửi khách hàng vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, BIDV dẫn đầu với 2,05 triệu tỷ đồng tiền gửi của khách hàng, tăng ròng 121.600 tỷ đồng so với đầu năm, hiện nắm tới 14,6% thị phần tiền gửi.

Bám sát là Agribank với số dư gần 2,04 triệu tỷ đồng, tăng hơn 124.600 tỷ sau 2 quý, tương đương khoảng 14,5% thị phần.

Xếp sau 2 nhà băng kể trên là VietinBank với 1,71 triệu tỷ đồng (+7%) tiền gửi của khách hàng và Vietcombank với 1,59 triệu tỷ đồng (+5%). Hai nhà băng này lần lượt sở hữu 12,2% và 11,3% thị phần tiền gửi.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Chỉ 4 ngân hàng nhưng nắm hơn 7 triệu tỷ đồng tiền gửi

Tại ngày 30/6, 4 ngân hàng quốc doanh (BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank) có số dư tiền gửi lên tới 7,4 triệu tỷ đồng, chiếm hơn một nửa lượng tiền gửi tại 28 ngân hàng.

05:01 13/8/2025

Gửi tiền vào đâu lãi cao nhất hiện nay?

Lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất thị trường hiện thuộc về nhóm ngân hàng số như MBV, VCBNeo, Vikki Bank... trong khi lãi suất tại nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn thấp nhất thị trường.

18:00 10/8/2025

Đơn vị vận hành 2 tuyến metro Hà Nội có lãi nhờ tiền gửi ngân hàng

Hà Nội Metro ghi nhận doanh thu bán niên tăng vọt. Song, nếu không nhờ khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng và cho vay, doanh nghiệp đã phải báo lỗ.

15:51 6/8/2025

Hồng Nhung

