Agassi và bước ngoặt pickleball

Sau khi giải nghệ quần vợt, Andre Agassi hiếm khi gắn tên mình với các dự án thể thao mới. Vì vậy, việc huyền thoại người Mỹ xuất hiện trong làn sóng pickleball những năm gần đây thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn.

Andre Agassi chuyển sang thi đấu pickleball.

Pickleball đang trở thành một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Sự bùng nổ về số lượng người chơi kéo theo cuộc cạnh tranh mạnh mẽ của các hãng sản xuất thiết bị. Trong bối cảnh đó, Agassi, người từng giành tám danh hiệu Grand Slam, tham gia vào quá trình phát triển vợt thi đấu cùng JOOLA.

Cựu tay vợt số một thế giới không chỉ đóng vai trò đại diện hình ảnh. Theo nhiều nguồn trong ngành, Agassi trực tiếp tham gia vào quá trình thử nghiệm thiết kế, đặc biệt ở các yếu tố liên quan đến cảm giác tiếp xúc bóng và độ kiểm soát. Tư duy của ông vẫn mang dấu ấn của quần vợt: đề cao nhịp độ, độ xoáy và khả năng điều khiển quỹ đạo bóng.

Kết quả là sự ra đời của The JOOLA Agassi Pro V, mẫu vợt được định hướng cho người chơi có kinh nghiệm. Triết lý thiết kế tập trung vào kiểm soát và độ ổn định khi xử lý bóng gần lưới, khu vực quyết định trong nhiều pha bóng pickleball.

Việc Agassi tham gia vào môn thể thao này phản ánh một xu hướng đáng chú ý. Pickleball không còn chỉ là trò chơi giải trí của các câu lạc bộ địa phương. Khi những tên tuổi lớn của quần vợt bắt đầu góp mặt, từ khâu thi đấu biểu diễn đến phát triển thiết bị, môn thể thao này đang dần bước sang giai đoạn chuyên nghiệp hóa rõ rệt.

Trong trường hợp của Agassi, dấu ấn lớn nhất không nằm ở việc quảng bá sản phẩm. Điều đáng chú ý hơn là cách ông mang tư duy chiến thuật của quần vợt vào pickleball, nơi sự kiểm soát và cảm giác bóng đang trở thành yếu tố quyết định ở cấp độ thi đấu cao.