Aeon Việt Nam chính thức khai trương Aeon Thanh Hóa

Aeon Việt Nam khai trương Aeon Thanh Hóa, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (TT BHTH & ST) đầu tiên tại khu vực Bắc Trung Bộ và là TT BHTH & ST thứ 13 của Aeon Việt Nam.

Tọa lạc tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa có tổng diện tích mặt sàn khoảng 120.000 m2, quy tụ hơn 130 gian hàng. Trong đó, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Thanh Hóa với diện tích khoảng 10.300 m2 là khu vực kinh doanh chủ lực.

Hơn 200.000 lượt khách sau ba ngày mở cửa

Sự hiện diện của Aeon Thanh Hóa đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình mở rộng mạng lưới của Aeon tại Việt Nam, đồng thời đưa mô hình trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị đến gần hơn với khách hàng tại thị trường giàu tiềm năng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Tezuka Daisuke, thành viên Ban điều hành Tập đoàn Aeon, trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương Aeon Thanh Hóa, thành viên Ban Điều hành Tập đoàn Aeon, trưởng đại diện Tập đoàn Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, nhấn mạnh: “Thanh Hóa là vùng đất tiềm năng, nhu cầu tiêu dùng của gia đình trẻ tại đây được kỳ vọng gia tăng nhanh chóng. Chúng tôi vui mừng khi chỉ trong 3 ngày đầu tiên kể từ khi mở cửa đón khách vào ngày 15/10, Aeon Thanh Hóa ghi nhận hơn 200.000 lượt khách, đánh dấu khởi đầu ấn tượng và là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của khách hàng. Tập đoàn Aeon sẽ không ngừng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của tỉnh Thanh Hóa và cuộc sống thịnh vượng của người dân”.

Cũng tại buổi lễ, ông Tô Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tôi tin tưởng Aeon Mall Thanh Hóa sẽ là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Thanh Hóa và Nhật Bản, vun đắp tình hữu nghị Việt - Nhật”.

Ông Tô Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Tô Anh Dũng cũng chia sẻ kỳ vọng Tập đoàn Aeon sẽ ưu tiên đưa nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống Aeon; làm “cầu nối” thu hút thêm nhà đầu tư Nhật Bản đến với Thanh Hóa.

Mua sắm cho cả gia đình tại một điểm đến

Không gian TT BHTH & ST Aeon Thanh Hóa được sắp xếp trên 3 tầng với các nhóm ngành hàng và chức năng riêng biệt. Tại tầng 1, khu vực siêu thị tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống với lựa chọn sản phẩm hữu cơ đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. và VietGAP, cùng nhóm thực phẩm chức năng, thực phẩm sơ chế sẵn, thực phẩm chế biến sẵn và sản phẩm thân thiện môi trường, tiên phong trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho người dân địa phương. Nhãn hàng riêng Topvalu và sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản tiếp tục mở rộng thêm lựa chọn cho khách hàng.

Aeon Thanh Hóa được sắp xếp trên 3 tầng với nhóm ngành hàng và chức năng riêng biệt.

Ở tầng 2, Aeon Thanh Hóa kết nối nhu cầu thời trang, làm đẹp và phong cách sống với sự hiện diện của MyCloset - thương hiệu thời trang nữ trẻ trung, năng động của Aeon Việt Nam; Glam Beautique - chuỗi cửa hàng chuyên doanh về sức khỏe và sắc đẹp; cùng Aeon Bicycle với sản phẩm xe đạp và phụ kiện. Tầng 3 tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ gia đình với Kids Republic dành cho mẹ và bé, khu vui chơi trẻ em, phòng chăm sóc em bé và Hóme Cóordy với sản phẩm gia dụng phục vụ đời sống thường nhật.

MyCloset là thương hiệu thời trang nữ trẻ trung, năng động của Aeon Việt Nam.

Khách hàng đến Aeon Thanh Hóa có thể trải nghiệm tiện ích, công nghệ giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong quá trình mua sắm, sử dụng dịch vụ.

Tại khu vực ẩm thực tự chọn Delica, khách hàng có thể thanh toán cùng lúc nhiều nhóm sản phẩm như sushi, oden, đồ chiên, mì và đồ uống. Cân điện tử tích hợp AI có khả năng nhận diện món ăn tại quầy buffet, quầy chọn món tự động hỗ trợ khách hàng gọi món mì, nước uống và thanh toán không tiền mặt. Giải pháp này giúp rút ngắn thao tác và thời gian chờ, để hành trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn.

Thương hiệu Hóme Cóordy chuyên cung cấp sản phẩm gia dụng phục vụ đời sống thường nhật.

Bên cạnh mua sắm trực tiếp, Aeon EShop tiếp tục mở rộng lựa chọn mua sắm trực tuyến cho khách hàng tại Thanh Hóa và khu vực lân cận. Tiện ích như dịch vụ gói quà, cung cấp đá lạnh và tủ khóa thông minh ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt được triển khai nhằm hỗ trợ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Nhân dịp ra mắt, Aeon Thanh Hóa triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ 15/10 đến 25/10. Nổi bật là chương trình đổi hóa đơn nhận quà, cơ hội tham gia quay số trúng thưởng dành cho thành viên, cùng phần quà và ưu đãi dành cho khách hàng theo từng thời điểm. Bên cạnh đó, chương trình còn có ưu đãi dành cho thành viên WAON, góp phần gia tăng lợi ích mua sắm trong dịp khai trương.