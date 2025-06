Aeon Financial muốn hủy mua công ty tài chính 4.300 tỷ đồng từ SeABank

Aeon Financial muốn hủy việc mua lại công ty tài chính của SeABank, với lý do phát hiện thông tin kế toán sai lệch nghiêm trọng trước khi ký kết thỏa thuận.

Aeon Financial là công ty tài chính tiêu dùng trực thuộc tập đoàn bán lẻ Aeon của Nhật Bản. Ảnh: Aeon.

Ngày 6/6, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Aeon (Aeon Financial Service Co., Ltd) phát thông báo về việc hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty tài chính Bưu điện (PTF) từ SeABank là "vô hiệu".

Lý do được đưa ra là doanh nghiệp Nhật đã phát hiện các thông tin kế toán được công bố trước khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có sự sai lệch đáng kể so với thực tế. Ngay sau đó, công ty đã kiểm tra sự việc với sự tư vấn của luật sư.

Trong thời gian tới, Aeon Financial cho biết sẽ điều tra kỹ lưỡng sự việc, hợp tác với các cơ quan liên quan, thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của luật pháp Việt Nam để tuyên bố thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần không hợp lệ.

Doanh nghiệp sẽ yêu cầu hoàn trả các chi phí phát sinh trong việc ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, bồi thường thiệt hại và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với SeABank cũng như các bên liên quan khác.

Đơn vị Nhật Bản cho biết hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục đảm bảo. Tuy nhiên, họ đang xem xét chi tiết vụ việc và tác động của nó đến kết quả kinh doanh, và sẽ thông báo ngay khi có các nội dung tiếp theo.

Phía Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) cho biết hôm nay vừa nhận được email thông báo từ Aeon Financial Service liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng tại PTF.

"Đây là lần đầu tiên ngân hàng tiếp nhận thông tin từ Aeon Financial. Chúng tôi đang liên hệ với doanh nghiệp này để làm rõ thông tin", SeABank phản hồi.

PTF là một trong những công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: PTF.

Trước đó, tháng 10/2023, Aeon Financial Service ký thỏa thuận với SeABank về việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần tại PTF với giá 4.300 tỷ đồng .

Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận giao dịch này vào đầu năm nay. Việc chuyển nhượng được hoàn tất ngày 3/2 và PTF đã chính thức trở thành công ty con hợp nhất của Aeon Financial.

Bên cạnh tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, SeABank cũng ghi nhận đóng góp lớn từ thương vụ để đạt 4.350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý I/2025, tăng tới 119% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo đó đạt 3.492 tỷ đồng , tăng tới 191%.

SeABank cho biết việc hoàn tất chuyển nhượng PTF đã giúp ngân hàng bổ sung thêm nguồn lực tài chính, hỗ trợ cho chiến lược mở rộng quy mô và đầu tư công nghệ trong thời gian tới.

PTF là một trong những công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam, được SeABank nhận chuyển nhượng 100% cổ phần từ Tập đoàn VNPT năm 2018.

Trong khi đó, Aeon Financial Service là công ty tài chính tiêu dùng trực thuộc Tập đoàn Aeon của Nhật Bản, được thành lập từ năm 1981. Với trụ sở chính đặt tại Tokyo, Aeon Financial chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính như phát hành thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng, bảo hiểm và các giải pháp thanh toán điện tử.

Công ty hoạt động mạnh mẽ tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính hỗ trợ hoạt động bán lẻ của Tập đoàn Aeon, công ty tập trung phát triển công nghệ số và tích hợp dịch vụ tài chính vào trải nghiệm mua sắm.

Công ty này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008 thông qua việc thành lập Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ bán hàng trả góp liên kết với các nhà bán lẻ đối với hàng hóa tiêu dùng lâu bền như máy tính, thiết bị gia đình, nội thất, xe máy.