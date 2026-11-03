AEK 2-2 Real Madrid: Bellingham, Mbappe tỏa sáng

Rạng sáng 5/11, Real Madrid liên tục bị dẫn trước nhưng kịp gỡ hòa ở vòng phân hạng Champions League.

Real Madrid trải qua trận đấu đầy khó khăn trên sân của AEK Athens khi hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, trước khi Kylian Mbappe ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 78. Kết quả này cho thấy những vấn đề trong khả năng phòng ngự của đội bóng dưới thời Jose Mourinho, dù hàng công vẫn đủ sức tạo ra khác biệt ở thời điểm quyết định.

AEK nhập cuộc đầy tự tin và sớm khai thác được những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đội khách. Phút 12, Aboubakary Koita nhận đường chuyền của Luka Jovic rồi cứa lòng đánh bại Thibaut Courtois, đưa đội chủ nhà vượt lên. Real Madrid nhanh chóng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và tưởng như đã có được điều mình cần khi Jude Bellingham đưa bóng vào lưới ở phút 28, nhưng VAR xác định có lỗi việt vị. Dẫu vậy, tiền vệ người Anh vẫn kịp lập công ở phút 32 bằng pha đánh gót đẹp mắt sau đường kiến tạo của Marc Cucurella.

2 CLB cống hiến trận cầu hấp dẫn.

Sau giờ nghỉ, Real Madrid gia tăng sức ép với hàng loạt cơ hội từ Joshua Bellingham, Mbappe và Eder Militao, nhưng sự thiếu chính xác cùng phong độ của thủ môn Alberto Brignoli khiến đội khách không thể sớm vượt lên. Khi đang chiếm ưu thế, Real lại để lộ khoảng trống ở hàng thủ. Phút 75, Stavro Pilo tận dụng đường chuyền của Aboubakary Koita để đưa AEK dẫn 2-1, đẩy đội bóng Hoàng gia vào thế khó.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Real Madrid được thể hiện đúng lúc. Chỉ ba phút sau, Denzel Dumfries thực hiện đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm để Mbappe dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2.

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