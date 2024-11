ACFC khai tiệc Black Friday với loạt deal hời từ thương hiệu quốc tế

Dịp Black Friday 2024, cùng điểm qua một số thương hiệu đình đám sẽ góp mặt trong đợt sale hấp dẫn của ACFC.

Từ 22/11 đến hết 1/12, ACFC Black Friday 2024 mang đến “cơn mưa” hàng hiệu chính hãng với những ưu đãi giảm giá hấp dẫn từ các thương hiệu thời trang quốc tế: GAP, Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Mango, Cotton On, A|X Armani Exchange, Karl Lagerfeld, DKNY, Polo Ralph Lauren, Swarovski, Sisley, United Colors Of Benetton, Guess, French Connection, Menbur, Parfois, Old Navy, Dockers, Sunnies Studios, Sunnies Face, Typo và Mothercare.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu hàng hiệu quốc tế với mức giá ưu đãi chỉ có duy nhất một lần trong năm tại ACFC Black Friday 2024.

Hòa nhịp không khí sale khủng, ACFC Black Friday 2024 mang đến ưu đãi giảm giá tới 80% nhiều sản phẩm thời trang và phụ kiện nam, nữ, teen, trẻ em trên toàn hệ thống cửa hàng cùng kênh mua sắm ACFC online.

ACFC giảm giá tới 80% cho các sản phẩm thời trang và phụ kiện.

ACFC dành tặng riêng tín đồ thời trang cao cấp những ưu đãi đặc biệt từ Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, A|X Armani Exchange, Guess. Với mức giảm giá sâu đến 80%, đây chính là cơ hội “có 1-0-2” để làm mới tủ đồ và chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm đầy sôi động.

Song song đó, các thiết kế trendy từ Mango, United Colors Of Benetton, Sisley, French Connection, GAP, Old Navy, Cotton On, Levi’s, Dockers, Sunnies Face, Menbur, Mothercare cũng mang đến những lựa chọn đầy tính ứng dụng, thời thượng nhưng vẫn có giá rất hợp lý.Các bộ trang phục thanh lịch, năng động và đầy màu sắc hứa hẹn giúp người mặc tỏa sáng trong những ngày đông ấm áp, bận rộn cuối năm.

Chương trình của ACFC mở ra cơ hội săn đồ hiệu với mức giá hợp lý.

Nhiều phụ kiện mang “tuyên ngôn thời trang”, đại diện cho những phong cách riêng biệt, đặc trưng của mỗi chàng trai, cô gái từ Swarovski, Sunnies Studios, Typo và Parfois cũng đồng loạt giảm giá kịch sàn, trở thành điểm nhấn sáng giá cho bộ cánh của bạn dù ở bất cứ đâu.

Nhiều thương hiệu phụ kiện cũng áp dụng ưu đãi lớn.

Chương trình ACFC Black Friday 2024 đang cho thấy sức hấp dẫn khó cưỡng khi đón hàng nghìn lượt khách “đổ bộ” tại các cửa hàng thương hiệu thời trang quốc tế thuộc hệ thống. Độc giả truy cập tại đây để tham khảo thực đơn mua sắm liên tục được cập nhật với những siêu phẩm đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp.