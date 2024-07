Acer ra mắt laptop gaming AI 14 inch - Predator Helios Neo 14

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, Acer Predator Helios Neo 14 hứa hẹn mang đến trải nghiệm tối ưu cho game thủ, nhà sáng tạo nội dung.

Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51) được trang bị vi xử lý Intel Core U9 185H tiên tiến nhất, với 16 lõi và 22 luồng. Đây là thế hệ tiếp theo của kiến trúc hiệu năng hybrid, kết hợp các nhân P-cores, E-cores. Trong đó, E-cores hỗ trợ tiết kiệm điện năng, giúp nâng cao hiệu suất thiết bị. Đồng thời, vi xử lý tích hợp NPU (Neural Processing Unit) Intel AI Boost giúp mở khóa công cụ AI, tăng cường hiệu suất làm việc, gaming.

Sức mạnh xử lý đồ họa được nâng cấp nhờ GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB (có cả phiên bản RTX 4070 8 GB) được thiết kế dựa trên kiến trúc NVIDIA Ada Lovelace, tăng cường hiệu năng lẫn tính năng hỗ trợ với trí tuệ nhân tạo.

Tiến xa hơn với công nghệ AI NVIDIA RTX và GeForce RTX, thiết bị hỗ trợ khả năng sáng tạo tối ưu và chơi game mượt mà trên PC Windows. Ứng dụng DLSS 3.5 với AI hỗ trợ đạt hiệu suất tối đa trong hơn 300 trò chơi. Qua công nghệ thế hệ mới DLSS và OptiX, máy cho phép người dùng tăng cường khả năng sáng tạo nội dung trên hơn 100 ứng dụng như Adobe Creative Cloud, Blender, Davinci Resolve… Tính năng nâng cấp độ phân giải 4K với RTX Video Super Resolution giúp quá trình thưởng thức video trực tuyến sắc nét, mượt mà.

Khi chiến các tựa game, Acer AI Zone giúp game thủ giao tiếp hiệu quả qua PurifiedVoice hỗ trợ giảm thiểu tiếng ồn, đảm bảo giọng nói rõ ràng. Camera FHD PurifiedView sẽ tăng cường khả năng livestream.

Kết hợp RAM 32 GB LPDDRX5 siêu tốc, tổng hòa hiệu năng Helios Neo 14 rất mạnh mẽ, tạo nền tảng cho game thủ và nhà sáng tạo thỏa sức trải nghiệm.

Predator Helios Neo 14 được làm từ kim loại nguyên khối bền bỉ, trọng lượng 1,9 kg và độ dày 19,52 mm mỏng nhẹ, linh hoạt mang theo hàng ngày.

Màn hình gaming 14.5 inch, độ phân giải 3K WQXGA+ (3072x1920) IPS tỷ lệ 16:10 cho hiển thị sắc nét. Máy có tần số quét 165 Hz, chuẩn màu sRGB 100% và độ sáng 450 nits đảm bảo hình ảnh đẹp mắt. Nhờ đó, các tựa game AAA giờ đây trở nên chân thật hơn khi trải nghiệm cùng Predator Helios Neo 14.

Thiết bị có công nghệ tản nhiệt độc quyền AeroBlade 3D Gen 5 mới nhất gồm 2 quạt tản nhiệt với 89 lá quạt siêu mỏng làm bằng kim loại; công nghệ Vortex Flow tăng hiệu suất làm mát lên đến 55% so với quạt thông thường; gel tản nhiệt kim loại lỏng được trang bị cho CPU, đảm bảo độ bền và gia tăng tuổi thọ máy.

Với phần mềm trực quan Predator Sense, game thủ dễ dàng tùy chỉnh sáng bàn phím RGB 3 vùng, chuyển đổi giữa 4 chế độ vận hành: Im lặng, Cân bằng, Hiệu suất và Tăng tốc tối đa (chế độ Cân bằng và Hiệu suất khả dụng khi dùng pin). Bên cạnh đó, người dùng có thể chủ động điều chỉnh tốc độ quạt, đồng thời theo dõi sức khỏe toàn bộ hệ thống.

Chính sách bảo hành nhanh 3S1 của Acer được áp dụng cho dòng sản phẩm laptop gaming Predator Helios Neo 14. Theo đó, Acer sẽ kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách trong thời gian ngắn: 3 ngày (72 giờ) gồm thứ 7 và chủ nhật. Trong 3 ngày tính từ lúc nhận máy, nếu không hoàn thành, khách hàng nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Đặc biệt, chào mừng mùa tựu trường, Acer Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi dành cho học sinh - sinh viên, game thủ và tín đồ công nghệ. Từ 17/7 đến 31/10, khách hàng sở hữu dòng sản phẩm gồm laptop gaming Acer Predator, Gaming Nitro V và laptop Acer Swift được đăng ký thông tin để nhận 1 code nạp game (Zing Card) trị giá 500.000 đồng hoặc thẻ quà tặng - mua sắm Got It trị giá 200.000 đồng và vali du lịch Acer Predator trị giá 8 triệu đồng (quà tặng dành cho 4 khách hàng đăng ký thông tin hợp lệ sớm nhất mỗi thứ 2 hàng tuần).

Các sản phẩm được áp dụng chương trình Acer Back To School 2024 gồm:

- Predator Helios: Helios 18 (PH18-72), Helios 16 (PH16-71).

- Predator Helios Neo: Helios Neo 16 (PHN16-72 & PHN16-71), Helios Neo 14 (PHN14-51), Helios 300 (PH315-55).

- Gaming Nitro V: Nitro V (ANV15-51), Nitro V 15 ProPanel (ANV15-41), Nitro V 16 ProPanel (ANV16-41).

- Swift Go: Swift Go 14 AI (SFG14-73 & SFG14-72), Swift Go 14 (SFG14-71), Swift Go 14 AMD (SFG14-41).

- Swift X: Swift X 14 AI (SFX14-72G), Swift X 14 (SFX14-71G).