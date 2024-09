Ác nữ 'The Glory' khoe loạt ảnh tại Phú Quốc

Shin Ye Eun sinh năm 1998, nổi tiếng khi tham gia phim A-Teen. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhận vai chính trong một số phim như More Than Friends, Revenge of Others. Shin Ye Eun trở nên nổi tiếng nhờ đảm nhận vai thời trẻ của “ác nữ” Park Yeon Jin trong The Glory. Ảnh: @_shinyeeun.