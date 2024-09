Diễn viên Oh Yoon Ah mặc táo bạo ở Nha Trang

Oh Yoon Ah sinh năm 1980 là cựu người mẫu, phóng viên giải trí của MBC và diễn viên. Cô cũng là bạn thân với Son Ye Jin. Từ Into the Storm năm 2004, Oh Yoon Ah chính thức lấn sân vào lĩnh vực diễn xuất. Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim khác nhau như That Woman, Mr. Goodbye, Surgeon Bong Dal-hee, Master of Study, Marry Me, Please. Trong đó Alone in Love giúp cô thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng phim truyền hình SBS năm 2006.