Á hậu Thảo Nhi Lê, Jun Vũ lên đồ ấn tượng tại 'Romy Bakery Pop-up'

Không gian “Romy Bakery Pop-up” của Tory Burch nhanh chóng trở thành điểm hẹn của dàn sao Việt và những gương mặt sáng tạo nổi bật tại TP.HCM cuối tuần qua. Trong không gian căn biệt thự cổ của Là Lá Bakeshop được phủ đầy tinh thần café kiểu Mỹ pha lẫn nét lãng mạn đương đại, mỗi khách mời mang đến một phiên bản rất riêng của “Romy girl” và “Romy lifestyle” - nơi thời trang hòa vào nhịp sống thường nhật một cách tự nhiên, thanh lịch và đầy cảm hứng.
Jun Vũ xuất hiện với tổng thể mang tinh thần nữ tính đặc trưng. Nữ diễn viên phối áo cardigan Kendra Viscose cùng chân váy tông màu ngọt lịm, tạo nên bảng màu dịu nhẹ như những buổi sáng mùa hè. Đi cùng diện mạo là chiếc túi bucket Mini Romy màu tiramisu - điểm nhấn mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại cho outfit đậm chất thời thượng.
Trong khi đó, Thảo Nhi Lê chọn hình ảnh thanh lịch với đầm xếp ly họa tiết T Monogram nữ tính. Thiết kế chuyển động mềm mại theo từng bước chân được hoàn thiện cùng túi đeo vai Romy Small màu kem sáng, tạo nên tổng thể tinh giản nhưng vẫn nổi bật nhờ tinh thần nghỉ dưỡng phóng khoáng.
An Phương mang đến tinh thần nữ tính pha chút preppy hiện đại qua đầm cotton thêu trắng phối cùng túi bucket Romy Nubuck màu xanh hài hòa. Nàng fashionista tiếp tục phối cardigan và chân váy đồng bộ, trong khi đôi giày ballet Romy Mary Jane họa tiết da báo trở thành điểm nhấn phá cách, tạo chiều sâu thú vị cho toàn bộ outfit. Trong khi đó, Phí Phương Anh lại mang đến năng lượng trẻ trung với váy golf xếp ly tay ngắn màu New Ivory.
Xuất hiện với vẻ đẹp năng động nhưng vẫn chỉn chu, Phương Khánh lựa chọn set áo polo cotton và chân váy kẻ sọc. Chiếc túi bucket Romy màu trắng cùng giày Cap-Toe T Strap Ballet hoàn thiện tinh thần sporty-preppy đặc trưng của mùa hè năm nay.
Đối lập với bảng màu trung tính nhẹ nhàng của nhiều khách mời khác, Han Sara tạo điểm nhấn bằng áo khoác nylon dáng ngắn màu hồng phối cùng túi Romy Slim Rose Mist. Sự kết hợp giữa tinh thần thể thao và sắc hồng ngọt ngào mang lại hình ảnh vừa năng động vừa thời thượng.
Kelbin Lei tiếp cận tinh thần Romy theo hướng tối giản. Stylist lựa chọn túi bucket Romy lớn màu đen phối cùng khăn lụa Warped Logo Silk Square và vòng tay Thin Icon Hinge, tạo nên tổng thể nam tính nhưng vẫn giữ được tinh thần polished đặc trưng của Tory Burch.
Mang tinh thần hiện đại, Juky San diện áo len polo kết hợp chân váy golf xếp ly New Ivory. Nữ ca sĩ hoàn thiện diện mạo bằng túi Romy Slim màu tiramisu cùng giày Eyelet Mary Jane Ballet, gợi liên tưởng đến phong cách vừa nữ tính, vừa thể thao đang được yêu thích thời gian gần đây.
Nguyên Newin lựa chọn set tank top dệt kim và chân váy xếp ly xanh lá mang hơi thở retro sport. Thiết kế được phối cùng túi bucket Romy trắng, tạo nên tổng thể trẻ trung và linh hoạt cho những ngày hè di chuyển liên tục trong thành phố.
Trong khi đó, Lâm Thuý Nhàn mang đến hình ảnh mềm mại với đầm lụa cotton loe màu xanh dương, phối cùng túi bucket Mini Romy Wild Mushroom góp phần hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch nhưng không quá cầu kỳ. Không chỉ là màn “take over” mang tinh thần thời trang và phong cách sống đương đại, Romy Bakery Pop-up còn trở thành nơi Tory Burch giới thiệu rõ nét hơn tinh thần của dòng túi Romy: Mềm mại, linh hoạt và dễ dàng đồng hành cùng nhiều phong cách sống khác nhau. Từ preppy, thể thao cho đến tính nữ hiện đại, mỗi khách mời đều mang đến một cách diễn giải riêng cho chiếc “It Bag” mới của thương hiệu Mỹ.
Tory Burch Union Square
Địa chỉ: L2-21 Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM
Giờ mở cửa: 10h-21h
Điện thoại: 02836206983Email: toryburchusq@tamsonfashion.com