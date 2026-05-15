Lần đầu tiên tại Việt Nam, thương hiệu thời trang cao cấp Mỹ tạo nên không gian “check-in”, mua sắm và thưởng thức cà phê cho giới mộ điệu.

Tháng 5 này, Tory Burch mang đến “Romy Bakery Pop-up”, không gian trải nghiệm đặc biệt lấy cảm hứng từ dòng túi Romy - thiết kế đặc trưng của thương hiệu. Diễn ra trong hai ngày tại căn biệt thự hơn 70 năm tuổi của Là Lá Bakeshop, sự kiện mở ra một điểm hẹn với thời trang, ẩm thực và nhịp sống thong dong giao thoa đầy cảm hứng.

Được hình dung như một tiệm bánh mang tinh thần Tory Burch, “Romy Bakery Pop-up” gợi nên cảm giác gần gũi nhưng vẫn đậm dấu ấn thẩm mỹ đặc trưng của thương hiệu, khi những buổi hẹn cà phê, bánh ngọt và chiếc túi yêu thích cùng hiện diện trong một trải nghiệm sống động. Khách tham dự được mời ghé thăm không gian pop-up cùng bạn bè, tận hưởng những khoảnh khắc thư thái và khám phá thế giới Romy theo cách gần gũi nhất.

Tory Burch mang “Romy Bakery Pop-up” đến TP.HCM, kết hợp trải nghiệm thời trang, cà phê và không gian sống đậm cảm hứng mùa hè.

Đặc biệt, khu vực photobooth cùng mô hình túi Romy khổng lồ sẽ trở thành điểm nhấn không thể bỏ lỡ để các tín đồ thời trang có thể lưu giữ những khoảnh khắc check-in “sống ảo” thời thượng. Khách hàng đăng ký thông qua landing page của chương trình sẽ nhận bánh cookie miễn phí tại sự kiện, đồng thời có cơ hội nhận những phần quà độc quyền chỉ dành riêng trong hai ngày diễn ra pop-up.

Khu vực photobooth cùng mô hình túi Romy khổng lồ trở thành điểm check-in nổi bật dành cho các tín đồ thời trang tại sự kiện.

Romy được giới thiệu như chiếc túi nhẹ, mềm mại và linh hoạt dành cho mọi khoảnh khắc thường nhật. Được chế tác từ chất liệu da sần cao cấp, thiết kế sở hữu phom dáng mềm với hiệu ứng rút nhẹ tự nhiên, đi cùng phần dây đai thanh mảnh và chi tiết logo nút mới của thương hiệu.

“Romy Bakery Pop-up” tái hiện tinh thần thong dong và gần gũi của Tory Burch qua trải nghiệm bánh ngọt, cà phê và thời trang.

Không chỉ chú trọng tính thẩm mỹ, Romy còn được thiết kế hướng đến sự tiện dụng với không gian rộng rãi cùng ngăn khóa kéo sâu bên trong, phù hợp cho nhịp sống di chuyển liên tục mỗi ngày.

Bộ sưu tập Romy gồm chín kiểu dáng khác nhau từ túi tote, túi dáng xô cho đến thiết kế đeo vai hay đeo chéo, mang đến nhiều lựa chọn cho đa dạng phong cách và nhu cầu sử dụng. Trong đó, phiên bản tote cỡ lớn có thể đồng hành như một chiếc túi du lịch xách tay nhờ phần quai tạo cảm giác thoải mái, trong khi các thiết kế túi tote cỡ nhỏ và dáng xô được hoàn thiện với tay cầm da cùng dây đeo chéo có thể tháo rời.

Bộ sưu tập Romy mang đến nhiều lựa chọn từ tote, bucket bag đến thiết kế đeo vai và đeo chéo cho đa dạng phong cách sử dụng.

Tory Burch ra đời tại New York năm 2004, nổi tiếng với những thiết kế mang tinh thần vượt thời gian cùng cảm hứng lạc quan đặc trưng. Được truyền cảm hứng từ thời trang, du lịch, nghệ thuật và phong cách sống, thương hiệu phát triển đa dạng các dòng sản phẩm từ Ready-To-Wear, túi xách, giày dép đến phụ kiện, trang sức và mỹ phẩm. Tinh thần trao quyền cho phụ nữ cũng là giá trị cốt lõi định hình văn hóa và triết lý của nhà sáng lập.

Đồng hành cùng Tory Burch trong dự án lần này là Là Lá Bakeshop - thương hiệu bánh của người Việt khởi nguồn tại Toronto vào năm 2020. Với tinh thần đưa nguyên liệu Việt Nam đến gần hơn với thế giới thông qua kỹ thuật làm bánh hiện đại, Là Lá Bakeshop nhanh chóng trở thành điểm chạm văn hóa dành cho những trải nghiệm ẩm thực mang tính bản địa nhưng giàu tính đương đại.

Là Lá Bakeshop giới thiệu chiếc bánh đặc biệt lấy cảm hứng trực tiếp từ thiết kế signature của dòng túi Romy.

Đặc biệt, dành riêng cho sự kiện lần này, Là Lá Bakeshop giới thiệu một sáng tạo độc quyền lấy cảm hứng trực tiếp từ dòng túi Romy: Chiếc bánh được chế tác mô phỏng thiết kế signature của Tory Burch. Sự kết hợp thú vị giữa thời trang và nghệ thuật ẩm thực không chỉ tôn vinh tinh thần của Romy mà còn mang đến một trải nghiệm thị giác và vị giác đầy mới mẻ cho khách tham dự.

Box thông tin: