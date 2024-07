Á hậu Minh Kiên xin lỗi

Vừa qua, Minh Kiên là một trong những khách mời tham gia chung kết Mr World Vietnam 2024. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô gây tranh luận. Qua một số video, Minh Kiên được cho là không tập trung, biểu cảm khó chịu khi Đào Hiền đứng lên vẫy chào khán giả. Nhiều khán giả cho rằng Minh Kiên thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

Ngoài ra, còn có clip so sánh thái độ của Minh Kiên và các người đẹp khác trong sự kiện. Các hoa, á hậu khác được chỉ ra là rất vui vẻ, nhiệt tình.

Mới đây, Minh Kiên gửi lời xin lỗi. Theo á hậu, tại thời điểm gây tranh cãi, cô đang gặp rắc rối nhỏ nên phải tìm người giải quyết. Việc đó vô tình khiến mọi người hiểu lầm.

"Mình xin lỗi vì khoảnh khắc tối đó làm mọi người hiểu nhầm. Với một số lý do nên lúc đó mình đang tìm người để giải quyết chút vấn đề (có thể mọi người cũng nhìn thấy) mà vô ý không chào các chị. Mình sẽ rút kinh nghiệm. Mình vẫn đang cố gắng hoàn thiện mỗi ngày. Mỗi ngày đều có bài học mới để rút kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã đọc, tôi chỉ cần các bạn hiểu và vẫn dễ thương như chúng ta đã từng", Minh Kiên viết.

Minh Kiên sinh năm 2004, là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô theo học Đại học Nông Lâm TP.HCM, sở hữu chiều cao 1,71 m, số đo 3 vòng 80-61-90 cm. Thời gian qua, cô tham gia nhiều hoạt động giải trí nhưng vẫn tập trung cho việc học tập.

