9 năm hôn nhân của cầu thủ Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân

Cầu thủ Mạc Hồng Quân và người mẫu Kỳ Hân kết hôn năm 2016. Sau 9 năm hôn nhân, cặp sao có 2 con chung. Mới đây, khi vướng tin là "tiểu tam", chen vào mối quan hệ của Mạc Hồng Quân và người cũ, Kỳ Hân phản bác. Cô khẳng định đến với ông xã khi cả hai độc thân. Thời điểm đó, Mạc Hồng Quân đã chia tay người cũ từ lâu.

"Tôi và Mạc Hồng Quân đến với nhau khi cả hai chưa đăng ký kết hôn với ai. Điều đó có pháp luật làm chứng. Vậy tại sao tôi lại bị gọi là 'bé ba' vậy ta. Thậm chí sau khi anh Quân chia tay cô ấy và đến với tôi, anh Quân còn tìm hiểu một số cô gái khác. Không phải họ đang yêu nhau mà tôi chen vào", Kỳ Hân khẳng định.

Sau khi kết hôn, Kỳ Hân gần như rút khỏi lĩnh vực giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Vợ chồng cô thường hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng trong nước hoặc nước ngoài. Cả hai cũng yêu thích thể thao, thường đồng hành cùng nhau trong những trận pickleball.

Cách đây vài tháng, Kỳ Hân bị chấn thương nặng khi đang chơi pickleball. Người mẫu phải nghỉ ngơi, dừng chơi thể thao nhiều tháng. Theo Kỳ Hân, ngay khi nghe tin vợ bị thương, Mạc Hồng Quân đang tập luyện cùng CLB Bình Định đã lập tức về TP.HCM để chăm sóc bà xã. Trong những ngày sau đó, Mạc Hồng Quân luôn ở bên chăm sóc, quan tâm, giúp Kỳ Hân an tâm hơn.

Cả hai thỉnh thoảng đồng hành cùng nhau trong một số sự kiện giải trí. Sinh năm 1995, Kỳ Hân được biết tới và bước vào ngành giải trí sau khi chiến thắng cuộc thi Người mẫu trẻ châu Á trong khuôn khổ Liên hoan người mẫu châu Á tại Hàn Quốc. Người mẫu từng tâm sự để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bí quyết của vợ chồng cô là nhanh chóng trò chuyện, giải quyết mỗi khi có mâu thuẫn.

Hình ảnh đời thường của cặp đôi. Mạc Hồng Quân sinh năm 1992, chơi bóng từ năm 15 tuổi. Anh đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định tại V.League 1.

