80.000 người nghỉ việc đã được thanh toán chế độ theo Nghị định 178

Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong tổng số hơn 106.000 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178/2024, đã có gần 80.000 người được thanh toán chế độ và số còn lại cần được giải quyết dứt điểm.

Thông tin trên được Bộ trưởng Nội vụ nêu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào ngày 6/9. Bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, phải tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định 178.

Bộ trưởng cho biết, đến nay, trong tổng số hơn 106.000 trường hợp nghỉ việc theo chính sách này, có gần 80.000 người đã được thanh toán chế độ.

“Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành và địa phương tập trung phối hợp để xử lý dứt điểm số còn lại, bảo đảm nhanh gọn, minh bạch”, bà Trà cho hay.

Như vậy, số lượng cán bộ, công chức nghỉ việc đã được thanh toán chế độ đã tăng lên đáng kể so với nửa tháng trước đây.

Cụ thể, tại cuộc họp vào ngày 23/8, bà Trà cho biết, tính đến ngày 19/8, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là 94.402 người, trong đó có 81.995 người đã trình cấp có thẩm quyền duyệt kinh phí và đã được phê duyệt, 50.345 người đã nhận tiền.

Sẽ báo cáo Bộ Chính trị về khung vị trí việc làm và điều chỉnh tiền lương, phụ cấp. (Ảnh minh họa).

Ngoài vấn đề chế độ, chính sách, Bộ trưởng Nội vụ cũng lưu ý, mặc dù nhiều bộ, ngành đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương, song vẫn còn một số bộ chưa thực sự sâu sát.

Tư lệnh ngành nội vụ đề nghị các bộ cử một thứ trưởng trực tiếp phụ trách, theo dõi tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng phải phát huy tính chủ động, linh hoạt, năng động hơn trong quá trình vận hành, tránh tâm lý thụ động, trông chờ vào chỉ đạo từ Trung ương.

Báo cáo Bộ Chính trị 4 vấn đề trọng yếu

Cùng với đó, người đứng đầu ngành nội vụ cũng đề nghị các bộ, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng.

Theo bà, cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn để giúp địa phương triển khai hiệu quả phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, tránh tình trạng lúng túng, chậm trễ.

Cùng với đó, phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thúc đẩy chuyển đổi số để bảo đảm mục tiêu về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Để bảo đảm tiến độ đề ra, Bộ Nội vụ đề xuất Thủ tướng Chính phủ chủ trì một cuộc họp để thảo luận, thống nhất 4 nội dung lớn trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Thứ nhất là vấn đề phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền sau 2 tháng triển khai.

Thứ hai là việc đánh giá cán bộ, công chức theo quy định Luật Cán bộ, công chức, đồng thời rà soát, phân loại và xác định tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị. Bà Trà cho biết, nội dung này Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Nội vụ cơ bản hoàn thành.

Thứ ba là khung vị trí việc làm và cuối cùng là việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với sắp xếp tổ chức bộ máy.

"Đây đều là những vấn đề trọng yếu cần báo cáo Bộ Chính trị ngay trong tháng này", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.