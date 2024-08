8 vụ chuyển nhượng nổi bật chốt sổ phiên chợ hè 2024

Erik ten Hag và Jadon Sancho đã làm hòa, song tuyển thủ Anh không còn tương lai ở Old Trafford. MU muốn bán Sancho với giá khoảng 50 triệu euro, con số thấp hơn nhiều so với khoản phí hơn 80 triệu euro họ bỏ ra năm 2021. Theo The Athletic, Sancho đang đàm phán rời MU nên bị gạch tên ở 2 trận mở màn Premier League mùa này. Juventus được cho là muốn hỏi mượn cựu sao Dortmund.