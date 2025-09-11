Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
8 ôtô tông liên hoàn trên quốc lộ 51

  • Thứ năm, 11/9/2025 18:41 (GMT+7)
  • 21 phút trước

8 ôtô tông nhau liên hoàn trên quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai khiến các phương tiện hư hỏng, một số người bị thương.

Chiều 11/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã An Phước, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã An Phước, Đồng Nai) hướng từ Vũng Tàu đi TP.HCM đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 8 phương tiện, gồm 2 ôtô tải và 6 ôtô con.

8 oto, tong lien hoan anh 1

Xe 7 chỗ lật nghiêng trên đường.

Trong số các ôtô bị tai nạn, một ôtô 7 chỗ bị tông văng vào dải phân cách cứng, lao qua chiều đường ngược lại và lật ngửa, hư hỏng nặng. Một số người trên các xe bị thương nhẹ.

8 oto, tong lien hoan anh 2

Một xe hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến đoạn đường bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT Trạm Ngã ba Thái Lan đã có mặt điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Mạnh Thắng/Tiền Phong

