8 đội mạnh hội tụ tại DFIW 2025

Giải đấu quốc tế Delta Force Invitational 2025 chính thức khởi tranh từ ngày 11 đến 14/12 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), đưa thủ đô trở thành điểm hẹn của cộng đồng FPS toàn cầu.

Đây là sự kiện đỉnh cao trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của tựa game Delta Force, dòng FPS chiến thuật ra mắt hồi tháng 7 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới Esports.

DFIW 2025 quy tụ 8 đội tuyển hàng đầu thế giới, tranh tài ở Chế độ Chiến Trường, nội dung giàu tính chiến thuật, nhịp độ cao và cho phép triển khai nhiều kiểu phối hợp trên bản đồ rộng lớn. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng ), biến giải đấu thành một trong những sân chơi hấp dẫn nhất của dòng game này trong năm.

Tâm điểm của người hâm mộ Việt Nam là Rapid Lofi, đội tuyển vừa vô địch giải quốc nội Delta Force Ultimate Tournament 2025: Warfare với phong độ vượt trội. Chuỗi thắng áp đảo giúp Rapid Lofi nhận nhiều kỳ vọng về khả năng tạo bất ngờ khi bước ra đấu trường quốc tế. Họ sẽ đối đầu bảy đối thủ đến từ những khu vực cạnh tranh khốc liệt nhất, nơi các đội tuyển đều sở hữu khả năng phối hợp tinh nhuệ và tư duy chiến lược hiện đại.

Sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu hứa hẹn biến Hà Nội thành tâm điểm của làng FPS trong tháng 12, mở ra bốn ngày tranh tài căng thẳng, nơi kỹ năng, chiến thuật và bản lĩnh đồng đội sẽ được thử thách đến giới hạn.