75 triệu euro cho Luis Diaz là đắt hay rẻ

75 triệu euro không hề rẻ, nhưng phong độ của Luis Diaz cho thấy “Hùm xám” đã đầu tư đúng chỗ.

Luis Diaz đang bùng nổ ở Bayern Munich.

Mùa hè 2025, Luis Diaz trở thành một trong những tâm điểm lớn nhất của thị trường chuyển nhượng. Ở tuổi 28, ngôi sao người Colombia khép lại hành trình tại Liverpool bằng bản hợp đồng trị giá 75 triệu euro để gia nhập Bayern Munich. Một thương vụ đầy tranh cãi: kẻ hoài nghi gọi đó là “quá đắt”, còn những người tin tưởng xem đây là khoản đầu tư chiến lược cho một kỷ nguyên mới.

Vở kịch dài tập từ Anfield

Ngay từ đầu hè, Diaz khiến nội tình Liverpool chao đảo với những phát biểu công khai về tương lai: “Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán, nói chuyện với Liverpool và những đội bóng muốn có tôi”. Đó không còn là tin đồn, mà là lời khẳng định.

Barcelona nhanh chóng nhập cuộc. Đội bóng xứ Catalonia khi ấy đang khát một mũi công lệch trái, và Diaz hội tụ đủ phẩm chất: tốc độ, kỹ thuật, khả năng tạo đột biến. Nhưng khi Liverpool hét giá, Barca đành lùi bước và chọn Marcus Rashford - một quyết định gây nhiều tranh cãi. Cánh cửa ở Camp Nou khép lại, nhưng cũng là lúc cơ hội mở ra cho Bayern Munich.

Trong bối cảnh hàng công “Hùm xám” cần gấp một làn gió mới, ban lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria không ngần ngại “xuống tiền”. Những vòng đàm phán căng thẳng cuối cùng cũng đi đến hồi kết: 75 triệu euro, Luis Diaz trở thành người của Bayern.

Luis Diaz tới Bayern là một bất ngờ.

“Đắt hay rẻ?”, câu hỏi này vang lên không chỉ ở Munich mà trên khắp châu Âu. Với Bayern, đó là sự lựa chọn mang tính sống còn: hoặc chấp nhận chi mạnh tay, hoặc tụt lại phía sau trong cuộc đua với các đại gia Premier League và Real Madrid.

Điều thú vị là Luis Diaz không phải cái tên duy nhất trong danh sách Bayern. Cody Gakpo, ngôi sao của Liverpool, tiết lộ trên ESPN rằng từng nhận được liên hệ trực tiếp từ đội bóng Đức: “Họ bắt đầu đàm phán, nhưng cuối cùng lại ký hợp đồng với Luis Diaz. Các CLB tiếp cận, nhưng đôi khi bạn chọn ở lại. Ai cũng có cách riêng để xử lý, nhưng đó luôn là tình thế khó khăn”.

Lời tiết lộ này cho thấy Bayern đã cân nhắc nhiều phương án, nhưng rốt cuộc vẫn chọn Diaz – người mà họ tin có thể tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức.

Khởi đầu như mơ ở Bundesliga

Và quả thực, những gì diễn ra đầu mùa giải đang chứng minh Bayern đã đúng. Chỉ sau vài trận, Luis Diaz nhanh chóng hòa nhập vào hệ thống của HLV Vincent Kompany, trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ tấn công. Anh ghi 2 bàn thắng, kiến tạo 2 lần, và quan trọng hơn là đem đến cho Bayern một thứ vũ khí tấn công giàu đột biến ở biên trái.

Trong mắt người hâm mộ tại Allianz Arena, Luis Diaz không còn là “phương án thay thế” sau khi Barcelona rút lui, mà đang dần trở thành biểu tượng mới.

Bayern đã đúng khi đầu tư vào Luis Diaz.

Nếu Bayern không “chốt” Luis Diaz, có thể Gakpo đã là người mặc áo số 7 tại Allianz Arena. Nhưng lịch sử không tồn tại chữ “nếu”. Và hiện tại, thương vụ 75 triệu euro đang cho thấy giá trị: một bản hợp đồng vừa đủ đắt để gây hoài nghi, vừa đủ rực rỡ để thắp sáng lại niềm tin của người Bavaria.

Ở tuổi 28, Luis Diaz không còn nhiều thời gian để thử nghiệm. Nhưng với khát khao chinh phục và phong độ thăng hoa, anh đang chứng minh mình chính là mảnh ghép mà Bayern cần - không chỉ cho hiện tại, mà còn cho cả tham vọng trở lại đỉnh cao châu Âu.