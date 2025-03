7 phiên bản Superman 'ngầu' hơn bản gốc

Với Superman of Injustice: Gods Among Us, không quá khi nói Clark đã trở thành phiên bản Superman "cùng hung cực ác" bậc nhất mà độc giả từng biết tới. Nỗi đau mất vợ và cả đứa con chưa chào đời khiến anh chìm sâu trong đau đớn và thù hận. Quay ngược thời gian, Joker vẫn tiếp tục hành hạ mọi người bằng những chiêu trò điên loạn của mình. Nạn nhân lần này là Superman, và hắn đã thành công đẩy người anh hùng nổi tiếng vượt qua “ranh giới cuối cùng”. Kết quả, Man of Steel ra tay giết chết Joker và biến toàn bộ thế giới trở thành lãnh địa của riêng mình với vô vàn luật lệ hà khắc. Bất cứ ai dám lên tiếng can ngăn đều bị gạt bỏ, kể cả đối với thành viên Justice League.