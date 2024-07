Những bộ ngọc rồng uy lực nhất vũ trụ 'Dragon Ball'

Xuất hiện lần đầu trong Combat Matches Are a Go! The Captain Is Someone Stronger Than Goku, tập thứ 29 của Dragon Ball Super, những viên ngọc rồng siêu cấp (Super Dragon Balls) mang đến nét hấp dẫn không thể chối từ cho loạt phim. Được tạo ra bởi Thần rồng Zalama, các viên ngọc rồng siêu cấp là vật phẩm đầu tiên được tạo ra. Và chính các bộ phận của chúng được sử dụng để chế tạo ngọc rồng Namek. Để sử dụng bộ ngọc rồng này, sau khi tập hợp, người ước buộc phải nói một cụm từ bằng ngôn ngữ của các vị thần để triệu hồi Super Shenron (hoặc Zalama trong bản lồng tiếng Anh). Không giống những con rồng khác, quyền năng của Super Shenron được cho là không giới hạn và có thể ban ra bất kỳ điều ước nào mà người dùng mong muốn, khiến những viên ngọc này trở nên rất mạnh mẽ. Chúng từng được sử dụng để tiêu diệt rễ cây vũ trụ, khôi phục các vũ trụ đã bị xóa trong Giải đấu sức mạnh và cho phép Zamasu hoán đổi cơ thể với Goku. Có được sức mạnh to lớn nhưng các viên ngọc rồng siêu cấp này lại rất khó tìm thấy, có người mất hàng thập kỷ thu thập mà vẫn vô vọng.