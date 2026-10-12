7 ngày hành trình vị giác từ Cam Ranh vào TP.HCM

Từ biển Cam Ranh đến nhịp sống đô thị TP.HCM, hành trình du lịch mở ra những trải nghiệm ẩm thực nối liền nguyên liệu địa phương với cách chế biến và thưởng thức hiện đại.

Ẩm thực Việt có thể bắt đầu từ những nguyên liệu rất gần gũi như gạo, rau trong vườn, sản vật theo mùa hay hải sản từ biển. Nhưng cùng một nguyên liệu, cách chế biến và thưởng thức có thể tạo nên những trải nghiệm hoàn toàn khác.

Trên hành trình 7 ngày từ Cam Ranh vào TP.HCM, sự thay đổi ấy hiện rõ qua những bữa ăn kết hợp nguyên liệu địa phương với kỹ thuật Italy, thực đơn ba miền, ẩm thực Nikkei hay nghệ thuật bánh ngọt đương đại.

Khi nguyên liệu địa phương kết hợp kỹ thuật mới

Ở Cam Ranh, hải sản là một trong những điểm bắt đầu tự nhiên của câu chuyện ẩm thực. Tại nhà hàng Bayside Bistro thuộc JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, các nguyên liệu từ vùng biển địa phương được đưa vào những món ăn mang phong cách Italy như pasta thủ công, pizza và các món hải sản.

Thay vì tách biệt món ăn quốc tế với sản vật địa phương, cách tiếp cận này đặt chúng trong cùng một thực đơn. Kỹ thuật chế biến phương Tây trở thành một cách khác để thể hiện nguyên liệu của vùng biển Nam Trung Bộ.

Không gian nhà hàng Clay Craft.

Cách kết hợp giữa bản địa và hiện đại tiếp tục xuất hiện ở Clay Craft, nhưng với một hướng đi khác. Thực đơn dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Điền giới thiệu các món ăn từ ba miền, sử dụng rau và nông sản từ khu vườn JW Garden.

Ở đây, đổi mới không nhất thiết nằm ở việc tạo ra một món ăn hoàn toàn mới. Những nguyên liệu quen thuộc được đặt vào một không gian dùng bữa khác, trong những nồi đất do nghệ nhân chế tác. Nghề gốm Chăm, vốn có dấu ấn lâu đời tại Nam Trung Bộ, vì thế trở thành một phần của trải nghiệm trên bàn ăn.

Những món ăn kết hợp nguyên liệu địa phương và phương thức chế biến hiện đại, mang dấu ấn khu vực Nam Trung Bộ.

Hoạt động làm gốm cùng nghệ nhân người Chăm.

Sự kết nối giữa ẩm thực và thủ công cũng được mở rộng ra ngoài nhà hàng. Tại xưởng gốm của khu nghỉ dưỡng, du khách tìm hiểu kỹ thuật làm gốm cùng nghệ nhân trước khi tự tay tạo hình một sản phẩm. Trải nghiệm này đưa câu chuyện về món ăn trở về với những chất liệu và nghề thủ công đã hình thành nên văn hóa địa phương.

Với Seafood Grill, hải sản tươi đánh bắt trong ngày được chế biến trực tiếp trên bếp than hồng. Cách làm đơn giản nhưng nhấn vào độ tươi và hương vị tự nhiên của nguyên liệu, tạo một đối trọng với những món ăn sử dụng kỹ thuật chế biến cầu kỳ hơn.

Toàn cảnh JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa.

Từ vườn đến bàn ăn

Nếu biển cung cấp nguồn nguyên liệu chính, khu vườn lại mở ra một lớp trải nghiệm khác của ẩm thực Cam Ranh.

Tại JW Garden, các loại thảo mộc, hoa ăn được và nông sản theo mùa không chỉ xuất hiện trong món ăn mà còn trở thành nguyên liệu cho hoạt động pha chế. Du khách tự tay thu hoạch thảo mộc rồi kết hợp cùng chuyên gia để tạo nên thức uống riêng.

Khoảng cách giữa "nguyên liệu" và "món ăn" được rút ngắn. Người thưởng thức không chỉ biết thành phẩm đến từ đâu mà còn trực tiếp tham gia vào một phần quá trình tạo ra nó.

Khách tự tay thu hoạch thảo mộc, kết hợp cùng chuyên gia pha chế để tạo nên thức uống riêng, từ những nguyên liệu vừa hái trong vườn.

Tinh thần này được đẩy lên rõ hơn trong Garden Party với chủ đề “Grassland”, do bếp trưởng điều hành Joon Ko giới thiệu. Thực đơn lấy cảm hứng từ khu vườn và vùng biển miền Trung, tập trung vào nguyên liệu tươi và cách chế biến làm nổi bật hương vị tự nhiên.

Bữa tiệc còn kết hợp trình diễn nghệ thuật truyền thống Chăm, đưa yếu tố văn hóa bản địa ra khỏi phạm vi trang trí để trở thành một phần của trải nghiệm dùng bữa.

Tại Nha Trang, nhà hàng Mắm tiếp tục mở rộng câu chuyện bằng thực đơn đại diện cho ba miền, trong không gian kết hợp kiến trúc Chăm với thiết kế hiện đại. Những yếu tố quen thuộc của ẩm thực Việt được đặt trong một bối cảnh mới, phù hợp với cách thưởng thức của du khách hiện nay.

Bữa trưa tại nhà hàng Mắm ở Nha Trang tiếp tục mở rộng hành trình với các món ăn đại diện cho ba miền, trong không gian kết hợp kiến trúc Chăm và thiết kế hiện đại.

Chặng Cam Ranh khép lại bằng một bữa BBQ riêng tại biệt thự, với hải sản, nguyên liệu cao cấp và không gian dùng bữa riêng tư. Từ biển, khu vườn, nghề thủ công đến bàn ăn, ẩm thực ở đây không chỉ được tiếp cận như một dịch vụ trong kỳ nghỉ mà còn như một cách khám phá điểm đến thông qua những gì đặc trưng nhất của địa phương.

Không gian resort với sự kết nối không gian xanh giữa vườn và biển.

Khi ẩm thực vượt qua ranh giới địa lý

Nếu Cam Ranh bắt đầu câu chuyện từ nguồn nguyên liệu và văn hóa bản địa, TP.HCM đưa hành trình sang một lớp trải nghiệm khác, đó là sự giao thoa.

Tại Basilico, nhà hàng Italy thuộc JW Marriott Hotel & Suites Saigon, bếp trưởng ẩm thực Italy Francesco Leone đưa nguyên liệu Việt vào những kỹ thuật và món ăn quen thuộc của Italy. Bigoli thủ công kết hợp cua hoa Ninh Thuận là một ví dụ rõ nét. Sợi mì được làm theo kỹ thuật Italy nhưng nguyên liệu chính lại đến từ vùng biển Việt Nam.

Súp hải sản Cioppino, pizza Amatriciana và tiramisu truyền thống tiếp tục hoàn thiện thực đơn. Riêng món tráng miệng được phục vụ tại bàn trong bình Moka Pot, thêm một lớp trình diễn vào trải nghiệm thưởng thức.

Thực đơn bốn tay (four-hands) được giới thiệu tại Nikura.

Từ Italy, hành trình chuyển sang Nikkei - dòng ẩm thực hình thành từ sự giao thoa giữa Nhật Bản và Peru.

Tại Nikura, bếp trưởng ẩm thực Nikkei Ivan Casusol kết hợp cùng đầu bếp khách mời Akira Oshita, bếp trưởng nhà hàng Henshin, xây dựng thực đơn bốn tay dựa trên nguyên liệu Peru, kỹ thuật Nhật Bản và cách trình bày đương đại.

Không gian nhà hàng Nikura với sự giao thoa văn hóa Peru và Nhật Bản.

Nếu ở Cam Ranh, sự sáng tạo bắt đầu từ việc làm nổi bật sản vật của vùng biển và khu vườn, thì tại TP.HCM, chính sự pha trộn giữa nhiều nền văn hóa trở thành chất liệu sáng tạo. Một món ăn không còn nhất thiết phải thuộc về duy nhất một quốc gia hay truyền thống.

Tinh thần ấy tiếp tục ở Pisco Hana, quầy bar lấy cảm hứng từ văn hóa Nikkei. Cocktail sáng tạo, âm nhạc và không gian của quầy bar nối tiếp câu chuyện từ bàn ăn, cho thấy trải nghiệm ẩm thực hiện đại có thể mở rộng sang nhiều hình thức thưởng thức khác nhau.

Quầy bar Pisco Hana với cảm hứng từ văn hóa Nikkei.

Chuỗi trải nghiệm tại TP.HCM được nối dài trong sự kiện “Twogether in Bloom” kỷ niệm hai năm của JW Marriott Hotel & Suites Saigon, kết hợp ẩm thực, nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe. Chương trình có sự tham gia của các đầu bếp khách mời, đưa thêm nhiều phong cách nấu ăn và kỹ thuật chế biến vào trải nghiệm lưu trú.

Không gian bên trong JW Marriott Hotel & Suites Saigon.

Từ Cam Ranh đến TP.HCM, hành trình vì thế không chỉ là sự dịch chuyển giữa hai điểm đến. Đó còn là hành trình của nguyên liệu khi đi qua những cách chế biến, không gian và nền văn hóa khác nhau.

Nếu Cam Ranh bắt đầu từ hải sản, khu vườn và sản vật địa phương, TP.HCM mở rộng câu chuyện bằng kỹ thuật Italy, ẩm thực Nhật - Peru và những hình thức thưởng thức đương đại. Sự đổi mới không làm mất đi nguồn gốc của nguyên liệu, mà tạo thêm những cách để thực khách nhận diện và trải nghiệm chúng.