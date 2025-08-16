7 năm 'biến mất' bí ẩn của đại thi hào William Shakespeare

William Shakespeare được xem là nhà viết kịch thành công nhất từ ​​trước đến nay, nhưng cuộc đời ông cũng có nhiều bí ẩn hấp dẫn mà không phải ai cũng biết.

Ai cũng biết đến cái tên William Shakespeare. Nhà viết kịch, nhà thơ và diễn viên người Anh này đã đi vào lịch sử như một trong những nhà văn vĩ đại nhất của văn học Anh và là nhà viết kịch lỗi lạc nhất thế giới. Thường được gọi là nhà thơ quốc dân, sự nghiệp của ông trải dài với khoảng 39 vở kịch, 154 bài sonnet, cho đến cả những bài thơ tự sự dài.

Cho đến ngày nay, William Shakespeare vẫn là một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay với nhiều sự thật thú vị của cuộc đời ông mà không phải ai cũng biết.

Tác giả của 3.000 từ và cụm từ mới

William Shakespeare không chỉ mang đến cho chúng ta những câu chuyện đẹp và khơi gợi suy nghĩ, mà còn sáng tạo cả các cụm từ thông dụng mà tất cả chúng ta đều sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một trong nhiều điều kỳ lạ về Shakespeare là ông có sức ảnh hưởng lớn đến mức nhiều người trong chúng ta vẫn sử dụng các thuật ngữ của ông cho đến ngày nay.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng thông qua kho tàng tác phẩm đồ sộ của mình, William Shakespeare đã sáng tạo ra khoảng 3.000 từ vựng mà người Anh vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay. Từ điển tiếng Anh Oxford đã công nhận ông là người đã đóng góp gần 3.000 từ mới cho ngôn ngữ này.

Một số ví dụ về những từ, cụm từ mà ông đã sáng tạo bao gồm "lackluster" (thiếu sức sống, nhợt nhạt) trong As You Like It, "in a pickle" (gặp rắc rối) trong The Tempest, "wild goose chase" (đeo đuổi viển vông) trong Romeo và Juliet, và "fashionable" (thời thượng) trong Troilus và Cressida...

Nhưng không chỉ là từ và cụm từ, ông còn được cho là người đã nghĩ ra một vài cái tên thông dụng ngày nay như Olivia, Miranda, Jessica và Cordelia.

William Shakespeare là người đã sáng tạo 3.000 từ tiếng Anh. Ảnh: Sky News.

Chào đời và qua đời cùng ngày

Những năm cuối đời, William Shakespeare sống ẩn dật tại quê hương Stratford-upon-Avon. Ông qua đời vào ngày 23/4/1616, hưởng thọ 52 tuổi sau một thời gian lâm bệnh.

Nhiều người tin rằng ông đã từ giã cõi đời đúng vào ngày sinh nhật của mình. Tuy nhiên, vì không có tài liệu chính thức nào xác nhận ngày sinh cụ thể của ông, nên thông tin này vẫn còn là một điều bí ẩn gây tranh cãi.

Lời nguyền khắc trên bia mộ

William Shakespeare vốn nổi tiếng là người kịch tính, cộng thêm trí tưởng tượng phong phú trong các vở kịch của mình. Vì vậy, việc ông khắc một lời nguyền lên bia mộ của mình dường như không phải là điều xa vời.

Shakespeare từng lo sợ rằng sau khi ông qua đời, mộ phần của mình có thể bị xâm phạm - dù là bởi kẻ trộm hay do nghĩa trang cần dọn dẹp để lấy chỗ cho người mới. Vì vậy, trong thời gian lâm bệnh, ông đã cho khắc lên bia mộ dòng chữ cảnh báo: "Hỡi các bạn, vì Chúa, hãy ngăn cản những kẻ định đào bới ở đây. Chúa sẽ phù hộ những người tránh xa ngôi mộ, và nguyền rủa kẻ dám động đến hài cốt của tôi".

Đánh vần sai tên mình

Thật khó tin một thiên tài văn học như William Shakespeare lại không biết đánh vần, nhưng đó là sự thật. Nhiều tài liệu đã kết luận Shakespeare không chỉ không biết đánh vần mà ông còn đánh vần tên mình khác nhau trong hầu hết bản thảo.

Ngày xưa, chính tả trong tiếng Latin không quá quan trọng. Chỉ cần bạn hiểu được tiếng Latin, đó là điều quan trọng. Tuy nhiên, việc đánh vần tên Shakespeare không nhất quán vẫn luôn được bàn tán. Thật không may, điều đó có nghĩa là chúng ta có lẽ cũng không viết đúng tên ông. Mặc dù "Shakespeare" là tên phổ biến nhất, vẫn còn một số phiên bản khác như "Willm Shakp", "William Shaksper", "Wm Shakspe"...

Các phiên bản chữ ký của Shakespeare. Ảnh: Medium.

Sự biến mất bí ẩn trong 7 năm

Bạn đã bao nhiêu lần đọc về một nhân vật lịch sử và tìm ra chính xác họ đã làm gì trong suốt cuộc đời? Thật không may, với những ai muốn tìm hiểu toàn bộ lịch sử của Shakespeare, điều đó có lẽ là bất khả thi.

Lịch sử ghi chép rõ ràng năm 1585, khi lễ rửa tội của hai đứa con sinh đôi của ông, sau đó đến năm 1592, khi nhà viết kịch Robert Greene tố cáo ông trong một cuốn sách nhỏ là "một tên khốn mới nổi". Nhưng khoảng thời gian giữa những năm này, Shakespeare đã biến mất bí ẩn. Các nhà sử học vẫn chưa thể xâu chuỗi lại những sự việc William Shakespeare đã trải qua trong 7 năm đó.

Nhưng vì ông mới cưới vợ, một số giả thuyết cho rằng ông có thể đã làm giáo viên, học luật, du lịch vòng quanh châu Âu, hoặc tham gia một đoàn kịch lưu diễn qua Stratford. Theo một ghi chép vào thế kỷ 17, ông đã bỏ trốn khỏi quê hương sau cáo buộc săn trộm hươu tại điền trang của một chính trị gia địa phương, nhưng sự thật đó vẫn chưa được xác nhận.