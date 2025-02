7 năm bên nhau của MLee, Quốc Anh

Tháng 9/2024, Quốc Anh đăng bài viết ủng hộ MLee tại cuộc thi Miss Universe Vietnam. Anh chúc mừng bạn gái lọt vào top 5 chung cuộc. Nam diễn viên bày tỏ: "Lần đầu tiên đi thi mà thần thái quá mê. Hành trình đẹp nhất luôn nhỉ, so proud of you (tự hào về bạn)".