7 lời khuyên từ giáo viên giúp trẻ thích đọc sách

Chọn sách phù hợp với khả năng của trẻ: Theo cô Malinowsky, khi chọn sách, cha mẹ nên chú ý đến những cuốn có nhân vật gần gũi, nội dung dễ tiếp cận và đa dạng thể loại.

Tuy nhiên, cha mẹ không nhất thiết chỉ chọn những cuốn sách có nội dung đơn giản. Giáo viên khuyên có thể kết hợp sách phù hợp với trình độ hiện tại của trẻ và những cuốn có kiến thức mới, hình ảnh hấp dẫn để khuyến khích các em tiếp tục khám phá.