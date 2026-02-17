7 điều kiêng kỵ vào mùng 1 Tết

Trong quan niệm dân gian, mùng 1 Tết Nguyên đán nên tránh khóc lóc, nói lời xui xẻo hay đánh thức người khác dậy.

Trong văn hóa của những quốc gia đón Tết âm lịch như Việt Nam, mùng 1 là thời điểm quan trọng khi một năm mới khởi đầu. Trong phong tục truyền thống, có những điều kiêng kỵ nhất định vào ngày này để đảm bảo một năm may mắn, tránh vận xui.

1. Khóc

Khóc lóc được xem là điềm báo xui xẻo và cần phải ngăn chặn bằng mọi giá trong mùng 1 Tết. Nhiều người cho rằng cha mẹ không nên trừng phạt con cái trong những ngày năm mới.

Khóc vào ngày đầu năm mới bị coi là điềm báo xui xẻo.

2. Nói lời tiêu cực

Ngôn từ cũng có sức mạnh riêng, đặc biệt là khi được nói ra thành tiếng. Để tránh xui xẻo trong dịp Tết Nguyên đán, hãy tránh nói những từ ngữ mang ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ như: chết chóc, ốm đau, trống rỗng, nghèo khó...

3. Quét nhà

Trong văn hóa của người Việt, quét nhà mùng 1 Tết là kiêng kỵ. Bởi nhiều người cho rằng nó đồng nghĩa với quét hết vận may ra ngoài. Trước đó, ngày cuối năm thường là dịp mọi nhà tổng vệ sinh, dọn hết những thứ bẩn thỉu, ô uế để sẵn sàng đón một năm mới tươi sáng.

4. Giặt quần áo

Cũng giống như việc quét nhà, giặt quần áo bị tránh trong vài ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, không giống như quét nhà, kiêng kỵ giặt quần áo có liên quan đến ngày sinh nhật của một vị thần nước trong truyền thống Trung Quốc, vì vậy, giặt giũ trong thời gian này bị cho là có thể xúc phạm vị thần đó, mang lại xui xẻo.

5. Cắt tóc

Kiêng cắt tóc vào mùng 1 âm lịch (đặc biệt là mùng 1 Tết) là quan niệm dân gian với mong muốn tránh xa vận xui, hao tài tốn của và những điều không may mắn trong tháng mới. Tóc được coi là một phần của sinh khí, "góc con người", nên cắt tóc đầu tháng được xem như "cắt bỏ" may mắn, tài lộc.

Không nên cắt tóc vào mùng 1 Tết.

6. Mặc đồ đen hoặc trắng

Trong văn hóa truyền thống Đông Á, trang phục đen trắng thường chỉ được mặc trong những dịp như đám tang hoặc thời gian để tang. Mặc những màu này trong dịp Tết Nguyên đán có thể bị xem là mang đến điều không may mắn, thậm chí là cái chết.

7. Đánh thức ai đó dậy

Quan niệm dân gian cho rằng mọi người nên tự thức dậy vào mùng 1 Tết. Việc đánh thức ai đó được cho là sẽ gây căng thẳng cho họ, khiến họ cảm thấy mình phải luôn làm việc chăm chỉ suốt cả năm tới.