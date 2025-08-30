7 điểm check-in mới tại hồ Gươm dịp 2/9

|
Trong không khí hào hùng, sôi động những ngày cận kề kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) trở thành điểm đến thu hút cả du khách và dân địa phương. Bên cạnh Tháp Rùa, cầu Thê Húc, Bưu điện Hà Nội, nhiều điểm check-in mới nằm trong khuôn khổ Lễ hội Độc Lập cũng xuất hiện, hấp dẫn người dân qua lại. Dòng chữ “Việt Nam” được dựng phía đối diện quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, in những áng văn khẳng định quyền độc lập, tự chủ của dân tộc từ xưa đến nay như Nam Quốc Sơn Hà, Bình Ngô Đại Cáo hay Bản Tuyên ngôn Độc lập.
|
Trái tim xếp lớp cao 4 m cũng trở nên nổi bật giữa dòng người qua lại. Ngôi sao vàng ở giữa những dòng chữ đỏ rực như mô phỏng lại lá cờ tổ quốc thiêng liêng. Nếu dòng chữ “Việt Nam” đưa người xem ngược dòng lịch sử, trở về quá khứ, nhìn lại quá trình giành độc lập, tự do dân tộc, thì mô hình trái tim khổng lồ lại mở ra bức tranh về hiện tại và tương lai của đất nước. Những cụm từ như “kinh tế xanh”, “xã hội số”, “sáng tạo”, “vươn mình”,... phản ánh sự phát triển, vận động này.
|
Con đường rợp bóng cờ hoa cũng là một tiểu cảnh thu hút khách check-in tại hồ Hoàn Kiếm. Cùng với những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, mô hình cánh chim bồ câu trắng, biểu tượng của hòa bình, cũng được bổ sung, gợi nhắc thế hệ trẻ ngày nay về cuộc sống bình yên, hạnh phúc hiện tại.
|
Những tia nắng vàng mùa thu Hà Nội chiếu xuyên qua lớp kính xuyên thấu, tạo ra hiệu ứng thị giác độc đáo. Loạt hình ảnh như hoa lá, chim muông hay nốt nhạc ánh lên rực rỡ, biểu trưng cho sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và nghệ thuật trong cuộc sống.
|
Thấu kính vạn hoa đem đến những phông nền chụp hình bắt mắt, ấn tượng. Sau khi tự điều chỉnh theo sở thích, người trẻ check-in có thể thấy background thay đổi linh hoạt, tạo ra những khung hình ấn tượng, thể hiện sự sáng tạo riêng.
|
Chong chóng khổng lồ nhiều màu cũng thu hút người trẻ đến tương tác. Mỗi lượt quay lại tạo ra sự biến đổi về màu sắc, ánh sáng. Đây là một trong những tiểu cảnh hấp dẫn du khách và người dân địa phương đến trải nghiệm.
|
Một khu triển lãm ảnh cũng được đặt trong khuôn viên Lễ hội Độc Lập. Không gian nghệ thuật ngoài trời trưng bày nhiều tác phẩm ảnh nổi bật. Mỗi bức ảnh đều mang ý nghĩa riêng, đại diện cho cuộc sống độc lập - tự do - hạnh phúc.
|
Bên cạnh các không gian nghệ thuật, sự xuất hiện của VietinBank với những hạng mục đồng hành đã góp phần tô điểm cho lễ hội, mang đến thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách tại phố đi bộ hồ Gươm.
|
Trước cửa phòng giao dịch VietinBank trên phố Lê Thạch (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), tấm áp phích lớn với dòng chữ "Không có gì quý hơn độc lập tự do" thu hút sự chú ý của du khách, đặc biệt là giới trẻ. Không khí lễ hội thêm sôi động khi nhiều bạn trẻ dừng chân check-in, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại phố đi bộ hồ Gươm.
|
Cùng với loạt tiểu cảnh của Lễ hội Độc Lập, những con đường bao quanh hồ Gươm cũng rợp bóng cờ hoa trong những ngày tháng lịch sử của dân tộc. Từ người già đến trẻ nhỏ đều khoác lên mình những chiếc áo đỏ thắm màu tự hào, vẫy lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới.
|
Ở chính giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một tòa nhà cao tầng treo những lá cờ đều tăm tắp trở thành điểm check-in đông đúc.
|
Cửa hàng kem Thủy Tạ vốn gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội cũng rộn ràng trang trí, đón chào đại lễ của dân tộc. Những chiếc kem du lịch hình Tháp Rùa được bày bán, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về thủ đô đến du khách trong nước và quốc tế.
|
Nhiều người trẻ mua những chiếc kem sặc sỡ, chụp hình kỉ niệm bên cạnh hồ Hoàn Kiếm, lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại thủ đô.
|
Hà Nội trở nên rực rỡ, lấp lánh và nhộn nhịp hơn trong những ngày tháng hào hùng này. Những người trẻ yêu nước đều xuống phố, thực hiện bộ hình lưu giữ lại khoảnh khắc “80 năm mới có một lần”.
