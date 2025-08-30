7 điểm check-in mới tại hồ Gươm dịp 2/9

Trái tim xếp lớp cao 4 m cũng trở nên nổi bật giữa dòng người qua lại. Ngôi sao vàng ở giữa những dòng chữ đỏ rực như mô phỏng lại lá cờ tổ quốc thiêng liêng. Nếu dòng chữ “Việt Nam” đưa người xem ngược dòng lịch sử, trở về quá khứ, nhìn lại quá trình giành độc lập, tự do dân tộc, thì mô hình trái tim khổng lồ lại mở ra bức tranh về hiện tại và tương lai của đất nước. Những cụm từ như “kinh tế xanh”, “xã hội số”, “sáng tạo”, “vươn mình”,... phản ánh sự phát triển, vận động này.