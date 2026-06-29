7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ gửi tới người dân Bắc Bộ

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai phối hợp Zalo gửi tin nhắn cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá đến người dân khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Ngày 28/06, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi 7,3 triệu tin nhắn đến người dân 10 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh thông qua trang Zalo OA (Official Account) “Cục Quản lý đê điều và PCTT”.

Cảnh báo mưa lũ được gửi qua trang Zalo OA (Official Account) “Cục Quản lý đê điều và PCTT”.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/6 đến ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ).

Trong thông báo gửi đến người dân, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cũng đưa ra những khuyến cáo cụ thể nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất gây ra.

Để đảm bảo an toàn, người dân cần cập nhật dự báo, theo dõi cảnh báo diễn biến của mưa, lũ, dấu hiệu sạt lở, đặc biệt là mưa lớn xảy ra vào ban đêm; tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, cầu cống, đường ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; dự trữ, bảo vệ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết…

Trong suốt 6 năm đồng hành, sự phối hợp giữa Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai và Zalo đã phát huy hiệu quả trong công tác truyền thông.

Thông tin được phát đi từ tài khoản chính thức “Cục Quản lý đê điều và PCTT” trên Zalo giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy, từ đó có kế hoạch chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất gây ra.

Tính riêng năm 2025, Zalo đã hỗ trợ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi 536 triệu tin nhắn cảnh báo khẩn cấp đến người dân trên cả nước.

Ngoài trang Zalo OA, Zalo Mini App “Phòng chống thiên tai Việt Nam” cũng giúp người dân tra cứu hướng dẫn ứng phó với từng loại hình thiên tai, gửi phản ánh hiện trường và yêu cầu hỗ trợ trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Đại diện Zalo, bà Lê Thị Kim Xuyến - Giám đốc Chuyển đổi số - cho biết: “Với 80 triệu người dùng thường xuyên, chúng tôi ý thức rõ vai trò, trách nhiệm với xã hội, đất nước. Trong đó, phòng, chống thiên tai là một trong những ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh các hình thái thời tiết nguy hiểm ngày càng xuất hiện nhiều.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng gửi đi những thông báo chính thống, kịp thời, cũng như nâng cấp các tính năng hiện có như Zalo SOS, đóng góp thiết thực và hiệu quả nhất vào hoạt động phòng, chống thiên tai ở Việt Nam”.

Thông qua nền tảng Zalo, các cơ quan như Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Giang, Đà Nẵng… có thể gửi đến người dân những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão một cách an toàn.