6 sai lầm khiến dầu gió càng bôi càng vô tác dụng

Dầu gió là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình để giảm đau đầu, cảm lạnh, say tàu xe. Tuy nhiên, một số sai lầm khi sử dụng sản phẩm này có thể gây hại sức khỏe.

Chỉ cần cảm thấy đau đầu, nghẹt mũi, chóng mặt hoặc bị muỗi đốt, nhiều người lập tức sử dụng dầu gió để xoa bóp hoặc hít ngửi. Nhờ cảm giác mát lạnh dễ chịu và tác dụng giảm khó chịu tức thì, dầu gió được xem như "cứu tinh" trong nhiều tình huống thường ngày.

Tuy nhiên, dầu gió không phải là sản phẩm hoàn toàn vô hại. Việc sử dụng sai cách hoặc lạm dụng có thể dẫn đến kích ứng da, ngộ độc, thậm chí gây nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và một số nhóm đối tượng đặc biệt.

Sử dụng dầu gió quá nhiều

Theo Baidu Health, một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cho rằng thoa càng nhiều dầu gió, hiệu quả càng cao. Thực tế, các thành phần chính trong dầu gió như menthol (bạc hà), long não (camphor) và tinh dầu khuynh diệp chỉ phát huy tác dụng trong một liều lượng nhất định.

Khi bôi quá nhiều lên da, đặc biệt ở những vùng nhạy cảm, người dùng có thể gặp tình trạng nóng rát, đỏ da, ngứa hoặc viêm da tiếp xúc. Với những người có cơ địa dị ứng, phản ứng còn có thể nghiêm trọng hơn.

Nhiều người cho rằng thoa càng nhiều dầu gió, hiệu quả càng cao nhưng đây lại là quan niệm sai lầm. Ảnh: Baidu.

Lạm dụng dầu gió cho mọi vết thương

Nhiều người có thói quen bôi dầu gió lên các vết trầy xước, vết cắt nhỏ hoặc vết thương hở, phồng rộp hoặc vùng đang viêm, dị ứng với mong muốn sát khuẩn và giảm đau. Tuy nhiên, đây là cách làm không được khuyến khích.

Dầu gió được thiết kế để sử dụng trên vùng da lành. Khi tiếp xúc với vết thương hở, các hoạt chất trong sản phẩm có thể gây kích ứng mạnh, làm tăng cảm giác đau rát và ảnh hưởng đến quá trình lành thương tự nhiên của cơ thể.

Trong trường hợp bị trầy xước hoặc chảy máu, mọi người nên vệ sinh bằng dung dịch sát khuẩn phù hợp thay vì sử dụng dầu gió.

Để dầu gió dính vào mắt, miệng

Theo Family Doctor, bạc hà và long não là những hoạt chất tạo cảm giác mát lạnh đặc trưng của dầu gió. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với mắt hoặc niêm mạc, chúng có thể gây kích ứng rất mạnh. Nhiều người từng trải qua cảm giác cay xè, chảy nước mắt liên tục sau khi vô tình dụi mắt bằng tay còn dính dầu gió. Trong những trường hợp nặng hơn, niêm mạc mắt hoặc mũi có thể bị viêm kích ứng.

Các chuyên gia khuyến cáo cần rửa tay sạch sau khi sử dụng và tránh đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng. Nếu dầu gió vô tình dính vào các khu vực này, nên rửa ngay bằng nhiều nước sạch.

Tùy tiện sử dụng cho trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi

Không ít phụ huynh thường bôi dầu gió lên ngực, lưng hoặc vùng mũi của trẻ khi bị cảm lạnh, nghẹt mũi. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng an toàn.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 3 tuổi có làn da mỏng hơn người lớn, đồng thời hệ thần kinh và chức năng chuyển hóa chưa phát triển hoàn thiện. Các thành phần như long não có thể được hấp thu qua da hoặc đường hô hấp, gây ra những phản ứng không mong muốn.

Việc sử dụng sản phẩm chứa long não hoặc menthol không đúng cách ở trẻ nhỏ có thể làm tăng nguy cơ kích ứng hô hấp, khó thở hoặc ngộ độc. Vì vậy, cha mẹ cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng dầu gió cho trẻ.

Phụ nữ mang thai sử dụng không tham khảo ý kiến bác sĩ

Thai nhi trong bụng phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với long não và các thành phần khác, có thể hấp thụ qua da vào máu, ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Mặc dù lượng hấp thu thường không lớn, các chuyên gia vẫn khuyến cáo phụ nữ mang thai nên thận trọng khi sử dụng.

Đặc biệt trong những tháng đầu thai kỳ, việc tự ý dùng các sản phẩm có chứa long não hoặc tinh dầu đậm đặc cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu xuất hiện các triệu chứng khó chịu như đau đầu, buồn nôn hoặc cảm lạnh trong thai kỳ, thai phụ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Dùng dầu gió cho mọi loại đau đầu

Dầu gió có thể giúp giảm cảm giác khó chịu tạm thời trong một số trường hợp đau đầu do căng thẳng hoặc mệt mỏi. Tuy nhiên, nhiều người lại xem đây là giải pháp cho mọi cơn đau đầu. Nó thường có hiệu quả giảm đau đầu, chóng mặt cho bệnh cảm lạnh, cúm hoặc trường hợp say tàu xe, say sóng.

Tuy nhiên, dầu gió không có tác dụng cho những cơn đau đầu do tăng huyết áp, đau nửa đầu, viêm xoang hoặc các vấn đề thần kinh nghiêm trọng. Trong những trường hợp này, dầu gió chỉ giúp che lấp triệu chứng tạm thời mà không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ, thậm chí làm trầm trọng thêm triệu chứng do bị kích thích.

Việc lạm dụng dầu gió còn có thể khiến người bệnh chủ quan, trì hoãn việc thăm khám và bỏ lỡ thời điểm điều trị thích hợp.