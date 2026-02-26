6 người ở Đà Nẵng bị chó dại cắn

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, khu vực trung du miền núi phía tây TP Đà Nẵng (địa bàn huyện Tiên Phước cũ) ghi nhận 3 ổ dịch dại trên chó và 6 trường hợp người bị phơi nhiễm.

Nhân viên y tế khống chế chó nghi bị dại. Ảnh: TTYT Tiên Phước

Theo Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước, tính đến ngày 24/2, địa bàn đã ghi nhận 3 ổ dịch dại trên chó tại hai xã. Cụ thể, tại xã Sơn Cẩm Hà (xã Tiên Hà cũ) xuất hiện một ổ dịch ở thôn Phú Vinh.

Ngày 10/2, một con chó cắn người được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 15/2, kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại.

Tại xã Thạnh Bình (gồm các xã Tiên Cảnh và Tiên Lộc cũ), cơ quan chức năng ghi nhận 2 ổ dịch, lần lượt ở thôn 6 (xã Tiên Cảnh cũ) và thôn 5 (xã Tiên Lộc cũ). Các mẫu bệnh phẩm đều có kết quả dương tính với virus dại vào ngày 23/2.

Liên quan đến các ổ dịch này, tổng cộng 6 người bị chó dại cắn. 100% trường hợp đã được tiêm huyết thanh kháng dại, tiêm vaccine phòng dại và theo dõi, điều trị dự phòng theo đúng phác đồ.

Ngoài ra, riêng trong tháng 1/2026, toàn địa bàn ghi nhận 38 người đến tiêm phòng dại, trong đó 35 trường hợp do chó cắn và 3 trường hợp do mèo cắn. Đáng chú ý, nhóm người trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao trong số các ca tiêm phòng.

Trước diễn biến dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát trùng bằng dung dịch sát khuẩn và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời. Người dân không đắp lá, dùng thuốc nam hoặc áp dụng các mẹo dân gian, không chủ quan tự theo dõi tại nhà.

Đối với người nuôi chó, mèo, cơ quan chức năng yêu cầu tiêm phòng dại định kỳ cho vật nuôi, không thả rông và chấp hành nghiêm các quy định quản lý vật nuôi của địa phương.

Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước đang phối hợp với Sở Y tế TP Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, chính quyền các xã và cơ quan thú y để khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tăng cường giám sát và đảm bảo đủ vaccine phục vụ người dân.