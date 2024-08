6 loại trái cây là 'vua' vitamin C

Chế độ ăn uống các loại trái cây chứa nhiều vitamin C rất có lợi cho quá trình chăm sóc làn da.

Tia cực tím mạnh gây hại khiến da ngày càng đen sạm, vì vậy làn trắng da là chủ đề được rất nhiều chị em quan tâm. Ngoài sử dụng các biện pháp chống nắng, bạn cũng có thể bảo vệ da, chăm sóc da từ các loại trái cây tự nhiên, giúp làn da mềm mại và trắng sáng hơn từ trong ra ngoài.

Theo Everyday Health, 6 loại trái cây rất giàu vitamin C, tốt cho việc chăm sóc da dưới đây.

Ổi

Ổi có nhiều chất xơ và ít calo, giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, có thể tăng tốc độ phục hồi da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Loại quả này không chỉ giúp làm đẹp, làm trắng da, giúp da ngậm nước mà còn tăng cường cảm giác no, giảm cân hiệu quả.

Đu đủ

Hàm lượng vitamin C trong đu đủ rất phong phú, trong 100 g đu đủ chứa khoảng 62 mg vitamin C. Chỉ cần nửa quả đu đủ cỡ vừa có thể cung cấp cho chúng ta lượng vitamin C cần thiết trong một ngày. Nó không chỉ giúp làm trắng và phục hồi độ đàn hồi của da, tăng cường chức năng của gan mà còn hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón.

Quả na

Loại quả này cũng được coi là loại quả có hàm lượng vitamin C cao, chống oxy hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên, độ ngọt của na cũng tương đối cao. Ngoài ra, 100 g quả na chứa khoảng 100 calo, vì vậy những người sợ béo phì nên cân nhắc.

Quả kiwi

Một quả kiwi cỡ trung bình chứa khoảng 75 mg vitamin C, nhiều hơn cả cam. Quả Kiwi còn được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ liệt kê là một trong những loại trái cây chống ung thư.

Quả dứa

Hàm lượng vitamin C trong dứa gấp 5 lần táo. Vitamin B1 trong dứa có thể giúp duy trì các chức năng bình thường của da. Ngoài ra, thành phần pectin phong phú trong loại quả này còn có thể thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và giúp duy trì sức khỏe làn da.

Cà chua

Cà chua không chỉ giàu vitamin C tốt cho da, mà còn chứa rutin, có thể cải thiện khả năng chống oxy hóa của cơ thể, loại bỏ các gốc tự do, bảo vệ độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa huyết khối.