6 cách thanh lọc gan tự nhiên và hiệu quả

Sau kỳ nghỉ, hãy cẩn trọng với các sản phẩm quảng cáo "giải độc gan". Cách bảo vệ gan hiệu quả hơn nằm ở chế độ ăn, vận động và tập trung vào giấc ngủ.

Uống đủ nước sẽ góp phần giúp thải độc cơ thể, đặc biệt sau kỳ nghỉ dài ngày. Ảnh: Shutterstock.

Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và xử lý nhiều chất trong cơ thể, đồng thời tham gia vào nhiều hoạt động cần thiết để duy trì sức khỏe. Sau những ngày nghỉ với chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, rượu bia hoặc sinh hoạt thất thường, nhiều người có xu hướng tìm đến các phương pháp thải độc để giúp gan phục hồi.

Tuy nhiên, gan không nhất thiết cần một liệu trình detox đặc biệt. Thay vào đó, việc điều chỉnh lại chế độ ăn uống, hạn chế rượu bia, tăng cường vận động và duy trì cân nặng hợp lý mới là những cách thiết thực giúp bảo vệ sức khỏe gan.

Tạm dừng rượu bia

Theo Healthline, nếu kỳ nghỉ có nhiều cuộc gặp gỡ và sử dụng rượu bia, việc đầu tiên nên làm là hạn chế hoặc ngừng uống trong thời gian tiếp theo. Rượu được gan chuyển hóa và sử dụng quá mức có thể gây tổn thương gan. Với người đã mắc bệnh gan liên quan đến rượu, bác sĩ có thể yêu cầu ngừng hoàn toàn rượu bia.

Đây cũng là thời điểm không nên tự ý kết hợp rượu với thuốc, đặc biệt là các thuốc có nguy cơ ảnh hưởng đến gan. Người đang sử dụng thuốc thường xuyên nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ về khả năng tương tác.

Bên cạnh đó, với những người đang mắc các bệnh truyền nhiễm mạn tính tại gan như viêm gan virus B hoặc viêm gan C, việc hạn chế hoặc tránh hoàn toàn rượu bia càng cần được chú trọng. Những người này nên chủ động trao đổi với bác sĩ về chế độ sinh hoạt phù hợp vì rượu có thể làm tăng thêm nguy cơ tổn thương gan.

Tạm dừng rượu bia là biện pháp quan trọng và hiệu quả giúp gan giảm gánh nặng, thanh lọc và phục hồi tự nhiên. Ảnh: Magnific.

Uống đủ nước

Sau kỳ nghỉ, mọi người nên chú ý bổ sung đủ nước, đặc biệt nếu trước đó thường xuyên sử dụng rượu bia, ăn nhiều món mặn hoặc vận động nhiều. Nước là thành phần hóa học chính của cơ thể và chiếm khoảng 50-70% trọng lượng cơ thể. Nước đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan giải độc tự nhiên của cơ thể, đặc biệt là gan.

Uống đủ nước giúp vận chuyển các chất thải như urê và carbon dioxide, loại bỏ chúng qua việc tiểu tiện, hô hấp hoặc đổ mồ hôi. Điều này hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ khuyến nghị nam giới nên uống khoảng 3,7 lít (khoảng 15,5 cốc) chất lỏng mỗi ngày, trong khi nữ giới nên tiêu thụ khoảng 2,7 lít (khoảng 11,5 cốc). Lượng này bao gồm cả nước uống và chất lỏng từ thực phẩm.

Tập trung vào giấc ngủ

Theo Medical News Today, việc đảm bảo chất lượng giấc ngủ là yếu tố quan trọng để hỗ trợ sức khỏe cơ thể và hệ thống giải độc tự nhiên. Trung bình, một người nên ngủ 7-9 giờ mỗi đêm.

Khi ngủ, não bộ có thời gian tái tổ chức, nạp lại năng lượng và loại bỏ các chất thải độc hại tích tụ trong suốt cả ngày, trong đó có protein beta-amyloid, hợp chất liên quan đến bệnh Alzheimer.

Thiếu ngủ khiến cơ thể không có đủ thời gian để thực hiện những chức năng này, dẫn đến sự tích tụ của độc tố và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, ngủ không đủ giấc có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe ngắn hạn và dài hạn, bao gồm căng thẳng, lo lắng, huyết áp cao, bệnh tim, tiểu đường type 2 và béo phì.

Một người nên ngủ 7-9 giờ mỗi đêm. Ảnh: Magnific.

Vận động trở lại

Sau kỳ nghỉ ít vận động, hãy từ từ quay lại lịch tập luyện thông thường. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi hoặc các bài tập phù hợp đều có thể giúp cơ thể tăng mức tiêu hao năng lượng.

Hoạt động thể chất thường xuyên có lợi cho việc kiểm soát cân nặng và có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan. Đáng chú ý, vận động vẫn có lợi ngay cả khi cân nặng chưa giảm.

Ăn nhiều rau, trái cây

Sau nhiều ngày ăn uống thất thường, hãy quay lại khẩu phần cân bằng thay vì nhịn đói để giảm cân nhanh.

Nên tăng rau xanh, trái cây nguyên quả, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt; đồng thời lựa chọn nguồn protein phù hợp và chất béo không bão hòa. Đây là những nguyên tắc được khuyến nghị nhằm duy trì chế độ ăn lành mạnh và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh việc cân bằng dinh dưỡng, lựa chọn thực phẩm an toàn cũng rất quan trọng sau kỳ nghỉ. Mọi người nên ưu tiên thực phẩm tươi, có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và thực hiện nguyên tắc ăn chín, uống sôi.

Đặc biệt, không nên sử dụng thực phẩm đã để lâu, có dấu hiệu ôi thiu hoặc bảo quản không đúng nhiệt độ, nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các vấn đề tiêu hóa.

Giảm đồ ngọt, nước uống có đường và món chiên rán

Sau kỳ nghỉ, không nên tiếp tục duy trì lượng bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa hay các món chiên rán ở mức cao.

Đặc biệt, đồ uống chứa nhiều đường và fructose nên được hạn chế. NIDDK lưu ý lượng đường đơn cao có liên quan đến nguy cơ gan nhiễm mỡ, trong khi kiểm soát khẩu phần và cân nặng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ gan.

Thay vì nước ngọt hoặc nước ép đóng chai, có thể ưu tiên nước lọc và trái cây nguyên quả để tăng lượng chất xơ trong khẩu phần.