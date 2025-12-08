6 cách bảo vệ trẻ không bị ốm khi trời trở lạnh

Trẻ nhỏ dễ đổ bệnh khi thời tiết lạnh do miễn dịch còn non và khả năng giữ ấm kém, dễ mắc cảm cúm, viêm phổi, viêm tiểu phế quản và nhiều bệnh theo mùa.

Việc giữ ấm và chăm sóc đúng cách đóng vai trò rất quan trọng giúp trẻ ổn định thân nhiệt và phòng tránh bệnh tật.

Dưới đây là những cách bảo vệ trẻ trong mùa lạnh

Giữ ấm đúng cách

Giữ ấm cho trẻ là cần thiết, nhưng nhiều cha mẹ lầm tưởng rằng mặc càng nhiều và càng dày thì càng tốt. Thực tế, mặc quá ấm có thể khiến trẻ đổ mồ hôi; mồ hôi thấm ngược vào cơ thể dễ gây nhiễm lạnh, thậm chí làm tăng nguy cơ viêm phổi.

Cha mẹ nên lưu ý: Mặc nhiều lớp áo là cách giữ ấm khoa học nhất, nên lớp trong cùng là quần áo cotton ôm vừa phải, thấm hút tốt. Lớp giữa là áo len hoặc áo nỉ giữ nhiệt. Lớp ngoài mặc áo khoác gió, áo phao mỏng khi ra ngoài.

Khi ra đường, trẻ cần đội mũ, đeo găng tay và tất chân để hạn chế mất nhiệt qua đầu và tứ chi. Tránh mặc quá nhiều quần áo vì trẻ dễ bí bách, khó cử động và đổ mồ hôi nhiều. Trẻ nhỏ không ủ hoặc quấn quá chặt, ủ trẻ quá kỹ có thể cản trở hô hấp. Không dùng khăn dài quấn quanh cổ hoặc che mặt vì dễ gây nguy cơ ngạt. Khi ra ngoài, chỉ cần che chắn gió bằng áo khoác hoặc tấm chắn gió của xe đẩy.

Khi ngủ trẻ nên dùng túi ngủ hoặc đắp chăn mỏng tùy theo nhiệt độ phòng. Tránh mặc đồ quá dày khi ngủ vì trẻ rất dễ nóng, dẫn đến đổ mồ hôi rồi nhiễm lạnh ngược.

Trẻ nhỏ khi ra đường rất dễ bị lạnh vùng mũi họng - nơi nhạy cảm và dễ tổn thương nhất

Duy trì nhiệt độ trong nhà hợp lý

Nhiều gia đình bật máy sưởi hoặc điều hòa ấm liên tục trong mùa lạnh. Tuy nhiên, phòng quá nóng và thiếu độ ẩm khiến trẻ dễ bị khô mũi họng, nứt da và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Cha mẹ nên duy trì nhiệt độ phòng: 24-26°C. Nếu dùng máy sưởi hoặc điều hòa ấm nên bật máy tạo ẩm để hạn chế khô da và khô mũi. Mỗi ngày mở cửa phòng 10–15 phút để trao đổi không khí, tránh tích tụ vi khuẩn.

Mang khẩu trang khi ra ngoài

Trẻ nhỏ khi ra đường rất dễ bị lạnh vùng mũi họng – nơi nhạy cảm và dễ tổn thương nhất. Trong thời tiết lạnh, bụi mịn và ô nhiễm cũng thường tăng cao, khiến nguy cơ viêm mũi, viêm xoang và viêm đường hô hấp gia tăng.

Cha mẹ nên cho trẻ đeo khẩu trang phù hợp với lứa tuổi. Dùng khăn ấm hoặc áo khoác để che cổ và ngực. Tránh để trẻ chơi ở nơi có gió lùa. Hạn chế cho trẻ ra ngoài buổi sáng sớm hoặc tối muộn – thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong ngày.

Dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường sức đề kháng

Chế độ dinh dưỡng là "lá chắn" quan trọng giúp trẻ chống lại các bệnh mùa lạnh. Cha mẹ nên bổ sung cho trẻ bằng các loại thực phẩm giầu vitamin C tự nhiên: cam, quýt, kiwi, dâu tây, bông cải xanh. Thực phẩm giàu sắt và kẽm: thịt đỏ, trứng, sữa, hải sản. Uống đủ nước; với trẻ lớn, nên dùng nước ấm để hỗ trợ giữ ấm cơ thể. Hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều đồ lạnh, đồ chiên rán hoặc thực phẩm nhiều đường.

Giữ vệ sinh và hạn chế đến nơi đông người

Mùa lạnh là thời điểm virus hô hấp phát triển mạnh, đặc biệt là cúm, RSV và phế cầu. Cha mẹ cần vệ sinh, lau bụi và giữ không gian sống thông thoáng. Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người trong thời điểm có dịch bệnh. Hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn.

Tiêm phòng đầy đủ quan trọng bảo vệ trẻ

Để phòng ngừa các bệnh thường gặp khi trời lạnh, cha mẹ cần đảm bảo trẻ được tiêm chủng đúng và đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng trong mùa lạnh.

Lời khuyên của bác sĩ

Thời tiết lạnh khiến trẻ dễ ốm, nhưng nếu cha mẹ hiểu đúng cách giữ ấm, kiểm soát môi trường sống, chú trọng dinh dưỡng và vệ sinh, trẻ hoàn toàn có thể khỏe mạnh suốt mùa đông.

Đưa trẻ đi khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu thở nhanh, khò khè; Sốt cao kéo dài; Bú kém, bỏ ăn; Ngủ li bì hoặc quấy khóc bất thường;Phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách là chìa khóa bảo vệ sức khỏe trẻ trong mùa lạnh.

Phòng bệnh mùa đông cho trẻ không chỉ là giữ ấm, mà là một quá trình chăm sóc toàn diện – từ dinh dưỡng, vệ sinh, giấc ngủ đến tiêm chủng. Sự quan tâm và hiểu biết của cha mẹ sẽ là "tấm áo giáp" vững chắc giúp trẻ khỏe mạnh.