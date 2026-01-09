6,7 triệu bản sách, 3.000 sự kiện, 433 tỷ đồng từ con đường gần 150 m

Sau 10 năm hoạt động, Đường sách TP.HCM đã bán được 6,7 triệu bản sách, tổ chức hơn 3.000 sự kiện và trở thành điểm hẹn tri thức cho người dân và du khách thành phố.

Doanh thu hoạt động của Đường sách Nguyễn Văn Bình sau 10 năm hoạt động là hơn 433 tỷ đồng với gần 6,7 triệu đầu sách được bán đi. Ảnh: Võ Văn Hoàng/Đường sách TP.HCM.

Được xây dựng trên đường Nguyễn Văn Bình (dài 144 m, lòng đường rộng 8 m), Đường sách TP.HCM đã phát hành gần 6,7 triệu bản sách, thu về hơn 433 tỷ đồng sau 10 năm hoạt động. Không gian này cũng là nơi diễn ra hơn 3.000 sự kiện văn hóa - giáo dục - nghệ thuật, trở thành một trong những thiết chế văn hóa đọc tiêu biểu của cả nước.

Là không gian đầu tiên dành riêng cho sách giữa lòng đô thị, Đường sách Nguyễn Văn Bình không chỉ kết nối ngành xuất bản với công chúng, mà còn tạo chỗ đứng cho những mô hình văn hóa mới. Trò chuyện với Tri Thức - Znews, nhiều lãnh đạo đơn vị xuất bản, phát hành không khỏi bồi hồi khi nhớ lại hành trình hình thành, phát triển của không gian này.

10 năm, bán gần 6,7 triệu đầu sách, thu về 433 tỷ

Từ khi đi vào hoạt động năm 2016, Đường sách TP.HCM đã trở thành điểm hội tụ của hàng nghìn chương trình văn hóa. 10 năm, nơi đây tổ chức hơn 3.000 sự kiện lớn nhỏ, trong đó có hàng trăm hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội, giáo dục, nghệ thuật và phát triển văn hóa đọc. Các chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tọa đàm chuyên đề, hoạt động cho học sinh và sân chơi cộng đồng được duy trì đều đặn.

Ngoài tổ chức sự kiện, các gian hàng tại đây đã bán được gần 6,7 triệu bản sách với hơn 73.000 tựa sách mới được giới thiệu. Doanh thu toàn hệ thống trong 10 năm đạt hơn 433 tỷ đồng .

Bên cạnh hoạt động phát hành, nơi đây còn là điểm gặp gỡ của các tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao như Viện Goethe, Viện Văn hóa Pháp, Viện Văn hóa Ý, Hiệp hội EUNIC, tổng lãnh sự các nước châu Âu... Tháng 10/2023, trong khuôn khổ Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á tại TP.HCM, một triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được phối hợp tổ chức với sự tham gia của đại diện các nước thành viên khu vực.

Số bản sách bán ra tại Đường sách TP.HCM qua từng năm (2016-2025) Xu hướng tăng trưởng đều đặn những năm đầu, giảm nhẹ giai đoạn dịch Covid-19 và dần hồi phục trở lại những năm sau. Số sách bán ra Số sách bán ra trong năm 2016 Bản 500000 2017

746311 2018

775547 2019

913243 2020

576996 2021

468544 2022

659697 2023

720039 2024

686495 2025

651459

Với định hướng gắn liền văn hóa đọc và trách nhiệm cộng đồng, nhiều hoạt động thiện nguyện đã được duy trì liên tục tại Đường sách TP.HCM. Hàng nghìn đầu sách được gửi đến học sinh vùng sâu vùng xa, bộ đội biên phòng, chiến sĩ hải đảo qua chương trình “Sách cùng em đến trường”. Ngoài ra còn có các chiến dịch “Sách trao tay - Học ngày giãn cách”, trao tặng sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con em công nhân khó khăn, “Sạp báo Xuân không người bán” nhằm gây quỹ cho phóng viên có hoàn cảnh đặc biệt, cùng nhiều đợt quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai…

Từ khi đi vào hoạt động, Đường sách cũng đã nhận được nhiều danh hiệu và bằng khen: Năm 2016, được bình chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật của thành phố. Năm 2022, công trình kiến trúc tại đây giành giải thưởng cao nhất hạng mục Tiềm năng Kinh tế trong khuôn khổ IFLA AAPME Awards. Năm 2023, được xếp vào danh sách 100 điều thú vị và là 1 trong 10 điểm mua sắm đặc sắc do Sở Du lịch TP.HCM công bố.

Hai năm gần nhất, địa điểm này tiếp tục được công nhận là điểm đến tiêu biểu trong chuỗi liên kết du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, liên tiếp nhận bằng khen của UBND TP.HCM lẫn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho các thành tích tổ chức hoạt động chính trị, văn hóa, giáo dục, cũng như thực hiện hiệu quả các chủ trương phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Doanh thu từ hoạt động phát hành sách tại Đường sách TP.HCM (2016-2025) Mức doanh thu có biến động theo từng năm, phản ánh sự ảnh hưởng của thị trường và các yếu tố xã hội như đại dịch, sự phục hồi, và tăng trưởng nhu cầu văn hóa đọc. Nhãn Doanh thu trong năm 2016 Tỷ đồng 26.4 2017

39.5 2018

39.7 2019

44 2020

31.3 2021

24.1 2022

51.6 2023

59.6 2024

57.3 2025

59.5

Không gian văn hóa đọc sáng tạo

10 năm trước, giữa lòng trung tâm thành phố, một con đường dài chưa đầy 150 m đã được chọn để trở thành không gian dành riêng cho sách và văn hóa đọc. Ngay từ những ngày đầu tiên, các đơn vị xuất bản đã tham gia đặt nền móng đầu tiên cho Đường sách TP.HCM. Đó là nỗ lực chung trong việc kiến tạo một thiết chế văn hóa có bản sắc giữa đô thị hiện đại.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc vận hành Đông A Books, vẫn nhớ rõ những cuộc họp đầu tiên về việc xây dựng Đường sách. Theo bà, việc góp mặt tại không gian này là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Từ kiến trúc từng gian hàng đến các hoạt động đầu tiên, mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ để vừa giữ lại mảng xanh đặc trưng, vừa tạo sự gắn kết với đời sống đô thị và văn hóa đọc.

“Diện tích không lớn nhưng chúng tôi thấy nó đủ ấm áp để trưng bày những màu sắc riêng của từng đơn vị. Vì được đứng ngay tại trung tâm thành phố là một vinh dự rất lớn, nên lúc đó ai cũng cố gắng xây dựng gian hàng đẹp hơn, chỉn chu và khang trang hơn”, bà nói.

Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc vận hành Đông A Books, chia sẻ về những cuộc họp đầu tiên về Đường sách Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Khánh Linh.

Tương tự, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Phương Nam Books, người sáng lập Saigon Books và Zenbooks, là người gắn bó gần như xuyên suốt với con đường này từ những ngày đầu tiên. Ông kể với Tri Thức - Znews về cảm giác “bỡ ngỡ, mới mẻ vì chưa có tiền lệ” nào để tham chiếu. Cũng chính ông Tuấn Quỳnh là người đề xuất mô hình tài chính vận hành cho không gian văn hóa này.

Đến năm 2016, khi Saigonbooks ra đời, công ty vẫn chưa có cơ hội hiện diện tại Đường sách vì tất cả các gian hàng đã được đăng ký. “Không phải vì không muốn, mà vì không còn chỗ. Các gian hàng khi đó đã được đăng ký hết. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc ấy, một chút tiếc nuối và buồn buồn”, ông bày tỏ.

Sau 10 năm, từ một người “đứng ngoài”, hiện nay ông Nguyễn Tuấn Quỳnh là người đồng hành cùng nhiều gian hàng nhất tại không gian này, từ Saigonbooks, Zenbooks đến Phương Nam Books và cà phê sách Phương Nam. Ông tin rằng nơi đây đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cần thêm những thay đổi để tiếp tục hấp dẫn công chúng.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh là Chủ tịch HĐQT Phương Nam Books, Chủ tịch Saigon Books và Zenbooks, Ủy viên Ban chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam. Ảnh: NVCC.

“Đường Sách TP.HCM không chỉ đơn thuần là nơi bán sách mà đã trở thành một ‘thiết chế văn hóa’, một không gian giới thiệu sách, giao lưu tác giả - độc giả, triển lãm, sinh hoạt văn hóa dành cho người dân và du khách”, Ủy viên BCH Hội Xuất bản Việt Nam nhận xét.

Cũng chính tại đây, những mô hình xuất bản mới đã tìm thấy chỗ đứng đầu tiên. Ứng dụng sách nói Voiz FM là một ví dụ. Ông Lê Hoàng Thạch, đồng sáng lập nền tảng, kể lại cuộc gặp đầu tiên với Giám đốc Đường sách khi audiobook vẫn là một khái niệm lạ lẫm. Thái độ cởi mở và sẵn sàng hỗ trợ từ phía ban điều hành đã giúp họ tìm được không gian ra mắt sản phẩm giữa một nơi vốn dành cho sách in.

“Không một cái cau mày, không một câu băn khoăn rằng ‘thứ này có còn là đọc sách hay không’. Chú nói: ‘Chú thấy đây là một ý tưởng rất hay, đã đến lúc sách cũng phải thay đổi để phù hợp với thời đại rồi. Tụi con cần hỗ trợ gì cứ liên hệ với Đường Sách’”, đồng sáng lập Voiz FM, kể lại cuộc trò chuyện với ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM.

Hướng đến tương lai, các đơn vị kỳ vọng nơi đây sẽ tiếp tục giữ được bản sắc, đồng thời mạnh dạn thử nghiệm thêm những hoạt động mới như không gian cho audiobook, công nghệ tương tác, đến các sân chơi truyền thống cho thiếu nhi. Với nhiều người, Đường sách không phải là một nơi “hoàn mỹ” mà là không gian luôn có chỗ cho ý tưởng sáng tạo tiếp theo.