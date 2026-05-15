57 năm, chỉ có 150 đầu sách Việt vào Trung Quốc

Giai đoạn 1949-2006, khoảng 150 đầu sách văn học Việt Nam được dịch và ấn hành tại Trung Quốc. Các đơn vị xuất bản đang tìm cách thay đổi con số khiêm tốn này.

Đó là con số được nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, nêu ra tại buổi Giao lưu Bản quyền sách Việt Nam - Trung Quốc 2026 vào sáng 14/5. Như vậy, số tác phẩm Việt đến được với độc giả Trung Quốc chỉ hơn 2 đầu sách/năm.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân cho rằng hội nhập quốc tế về văn học không chỉ là dịch tác phẩm ra tiếng nước ngoài, mà còn là quá trình giao lưu, tiếp biến và quảng bá giá trị văn chương, qua đó mở rộng không gian sáng tạo và khẳng định bản sắc dân tộc.

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM khẳng định: “Văn học đóng vai trò là gốc rễ của văn học nghệ thuật, là nghệ thuật nền cho mọi loại hình khác như điện ảnh hay kịch nghệ. Do đó, chúng ta rất cần một đề án văn học dịch cấp quốc gia cho quá trình hội nhập, thay vì chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của các đơn vị tư nhân”.

Tại sự kiện, bà cũng chia sẻ tiểu thuyết Thế giới xô lệch của mình đã được một nhà xuất bản Trung Quốc mua bản quyền sau một tháng thương lượng. Một số tác phẩm của Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Lưu Vĩ Lân cũng đang được xúc tiến giới thiệu.

Ở góc độ ngoại giao, ông Từ Châu, Phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, nhận định sách là phương tiện quan trọng để truyền tải văn minh, còn hợp tác bản quyền là cầu nối trong giao lưu văn hóa. Ông cho biết Tổng lãnh sự quán Trung Quốc từng phối hợp Chibooks tặng hơn 16.000 cuốn sách cho 17 trường học tại miền Nam Việt Nam, tổ chức thi dịch thuật và mời các nhà văn giao lưu.

Ông Từ Châu đề xuất hai bên xây dựng cơ chế trao đổi bản quyền đi vào chiều sâu, tăng đào tạo nhân lực dịch thuật và tận dụng khuôn khổ Trung Quốc - ASEAN để đưa sản phẩm văn hóa ra thị trường rộng hơn.

Bà Nguyễn Lệ Chi, Giám đốc Chibooks, cho biết đơn vị này theo đuổi kết nối bản quyền Việt - Trung trong 18 năm qua. Năm 2024, Chibooks bán bản quyền Người Hà Nội chuyện ăn chuyện uống một thời của Vũ Thế Long và Vắt qua những ngàn mây của Đỗ Quang Tuấn Hoàng. Tác phẩm của Vũ Thế Long sau đó đạt giải tác phẩm Đông Nam Á có sức ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc năm 2025.

Hiện đơn vị đại diện cho một số tác giả như Trịnh Bích Ngân, Hồ Anh Thái, Nguyễn Nhật Ánh; đồng thời triển khai dịch các sách Ngàn năm trà Việt, Việt Nam ăn mặc thong dong, Về Huế ăn cơm. Giám đốc Chibooks chia sẻ: “Đưa tác giả Việt, sách Việt ra thế giới luôn là mục tiêu chúng tôi đeo đuổi suốt 18 năm qua. Dẫu biết đường khó nhưng vẫn phải khai thông, bởi đi mãi sẽ thành đường”.