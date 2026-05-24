500 xe chở sầu riêng sắp diễu hành ở Đắk Lắk

  • Chủ nhật, 24/5/2026 18:41 (GMT+7)
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 dự kiến xác lập loạt kỷ lục như: Diễu hành 500 xe bán tải chở sầu riêng, tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam và 101 món ăn từ sầu riêng...

Ngày 24/5, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”.

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 15/8-2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắk, phường Tuy Hòa, các xã Ea Knuếc, Cư M’gar cùng nhiều vùng trồng sầu riêng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức lễ hội quy mô cấp tỉnh với kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu sầu riêng địa phương ra thị trường quốc tế.

Đắk Lắk kỳ vọng Lễ hội Sầu riêng 2026 góp phần nâng tầm thương hiệu sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là hướng tới xác lập loạt kỷ lục quy mô lớn, gắn với quảng bá nông sản và phát triển du lịch. Nổi bật là kỷ lục đoàn 500 ôtô bán tải quảng bá sầu riêng, tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam, “con đường sầu riêng”, đấu giá sản phẩm sầu riêng và đêm đại nhạc hội. Bên cạnh đó, lễ hội còn giới thiệu 101 món ăn chế biến từ sầu riêng, tạo nên không gian ẩm thực đặc sắc, đậm dấu ấn địa phương.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản, lễ hội năm 2026 được thiết kế theo hướng kết hợp giữa nông nghiệp, du lịch và thương mại số. Nhiều hoạt động trải nghiệm sẽ được tổ chức như tour tham quan vườn sầu riêng, đấu giá sầu riêng tại vườn, không gian check-in, cũng như các chương trình livestream bán hàng trực tiếp tại vùng trồng với sự tham gia của KOL, KOC trong và ngoài nước.

Sầu riêng được quảng bá tại lễ hội.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt khách, góp phần kích cầu du lịch, dịch vụ và tiêu thụ nông sản của địa phương. Chuỗi hoạt động kéo dài gần ba tuần được kỳ vọng giúp gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho hình ảnh Đắk Lắk.

Trước đó, sầu riêng được UBND huyện Krông Pắk (cũ), tỉnh Đắk Lắk tôn vinh thông qua 2 lần tổ chức lễ hội (lần đầu vào năm 2022, lần thứ 2 năm 2024). Từ năm 2026, Lễ hội sầu riêng được nâng cấp lên quy mô cấp tỉnh, định kỳ 2 năm một lần.

Huỳnh Thủy/Tienphong.vn

