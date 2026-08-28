50 năm 'Nữ hoàng Ai Cập', lộ diện 90 bản vẽ gốc

Tại Triển lãm tranh gốc bộ truyện tranh “Nữ hoàng Ai Cập” (Tokyo), tác giả Chieko Fumi Hosokawa đã giới thiệu nhiều ấn phẩm giá trị tới độc giả. Trong đó có các bức tranh mạ vàng.

Hai tác giả Chieko và Fumi Hosokawa cùng bức tranh màu bản gốc. Ảnh: TSB.

Triển lãm tranh gốc kỷ niệm 50 năm bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập, khai mạc ngày 28/8 tại Yurakucho Marui (Tokyo), giới thiệu khoảng 90 tác phẩm nguyên bản cùng nhiều tư liệu liên quan đến hành trình kéo dài nửa thế kỷ của một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng manga dành cho độc giả nữ.

Triển lãm mang đến các bản minh họa màu giàu tính lãng mạn của hai tác giả Chieko và Fumi Hosokawa, bên cạnh những trang truyện đen trắng tái hiện các phân đoạn nổi tiếng.

Chia sẻ về dấu mốc 50 năm, tác giả Chieko và Fumi cho biết ý tưởng ban đầu đến từ một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. “Chúng tôi bắt đầu viết Nữ hoàng Ai Cập sau khi bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Ai Cập mà chúng tôi nhìn thấy từ máy bay”, hai tác giả nói. Họ cho biết cả hai đã cùng xây dựng câu chuyện, liên tục thảo luận và chỉnh sửa cho đến khi cảm thấy hài lòng, đồng thời hỗ trợ nhau trong suốt quá trình sáng tác.

“Mọi thứ dường như chỉ trong chớp mắt, 50 năm đã trôi qua. Chúng tôi đã say mê đến mức chính chúng tôi cũng ngạc nhiên về lượng nội dung mình đã viết. Chúng tôi hy vọng nhiều người sẽ thích nó”, chị em Hosokawa tâm sự với độc giả.

Bức tranh mạ vàng có giá trị khoảng 90 triệu VND (bên phải). Ảnh: Realsound.jp

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là bộ tranh gốc khổ lớn từng được sử dụng cho áp phích vào những năm 1980 và 1990.

Ngoài 90 bản vẽ gốc, hơn 60 sản phẩm độc quyền cũng được phát hành trong thời gian triển lãm, từ catalogue kỷ niệm 50 năm có giá 5.000 yen, tranh nghệ thuật nhân vật khổ A3 giá 44.000 yen đến tranh mạ vàng có chữ ký làm từ lá vàng nguyên chất, được bán với giá 550.000 yen (khoảng 90 triệu VND) mỗi tác phẩm.

Bộ truyện được đăng dài kỳ trên tạp chí Monthly Princess của Akita Shoten từ năm 1976. Trải qua 50 năm, tác phẩm vẫn tiếp tục khai thác câu chuyện về Carol Reed, cô gái hiện đại bất ngờ du hành về Ai Cập cổ đại và gặp vua Memphis. Kiến thức đến từ thời hiện đại khiến Carol bị người xưa xem như một nhân vật có khả năng tiên tri, từ đó cô bị cuốn vào những cuộc tranh giành quyền lực, tình yêu và những biến động của lịch sử.

Từ mô típ tình yêu quen thuộc của manga shojo, Nữ hoàng Ai Cập mở rộng thành một câu chuyện lịch sử quy mô lớn. Trong truyện, hành trình của một cô gái trẻ tác tác động đến mối quan hệ của nhiều quốc gia. Đây cũng là một trong những điểm được triển lãm nhấn mạnh. Sự thay đổi của Carol từ một cô gái thường xuyên hoang mang, bị những người xung quanh chi phối, thành nhân vật ngày càng chủ động và nhận thức rõ hơn về sức mạnh của mình.

Bên cạnh Carol, hai nhân vật nam nổi bật là Memphis và Izmir cũng được giới thiệu qua nhiều bản vẽ. Memphis là vị vua đem lòng yêu Carol nhưng đồng thời thể hiện tính chiếm hữu mạnh mẽ. Trong khi đó, Izmir, hoàng tử của Đế quốc Hittite, xuất hiện với hình ảnh điềm tĩnh và lạnh lùng, tạo nên sự đối lập với Memphis và trở thành đối thủ quan trọng trong câu chuyện tình cảm.

Với người hâm mộ, triển lãm tại Yurakucho Marui được kỳ vọng trở thành dịp để nhìn lại sức sống lâu dài của Nữ hoàng Ai Cập qua chính những bản vẽ đã tạo nên diện mạo của tác phẩm.