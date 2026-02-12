5 yếu tố thường bị 'xem nhẹ' khi nâng cấp laptop dịp Tết

Tết là thời điểm gắn với khởi đầu mới, người trẻ thường mạnh tay nâng cấp các thiết bị như laptop để phục vụ học tập, công việc, sáng tạo và giải trí.

Giữa “ma trận” thương hiệu, thông số kỹ thuật và những chương trình giảm giá sốc, người trẻ dễ bị cuốn vào “cái bẫy” của yếu tố hào nhoáng như con số về cấu hình hay thiết kế, mà quên đi những giá trị cốt lõi quyết định trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Dưới đây là 5 yếu tố người trẻ không nên bỏ qua khi quyết định “lên đời” laptop cho năm mới, tập trung vào trải nghiệm gắn liền cuộc sống hàng ngày.

Trọng lượng và độ mỏng nhẹ

Một trong những sai lầm phổ biến của người mua laptop là chấp nhận mang nặng thêm 200-300 g để đổi lấy cấu hình mạnh. Tuy nhiên, công nghệ ngày nay đã phát triển đến mức người dùng không cần đến một chiếc máy trạm hơn 2 kg để xử lý tốt mọi tác vụ thường ngày.

Yếu tố mỏng nhẹ đặc biệt quan trọng với các hybrid-worker.

Sự khác biệt giữa chiếc laptop 1,2 kg với 1,5 kg sẽ hiện rõ khi người dùng phải di chuyển thường xuyên từ nhà tới công ty hay quán cà phê, mang đi họp, chạy deadline mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, trọng lượng laptop nhẹ trở thành lợi thế của tín đồ xê dịch khi xách tay hành lý ra sân bay.

Một thiết bị chuẩn di động phải mang lại cảm giác “cầm như không cầm”. Bởi lẽ, thực tế cho thấy không ít hybrid-worker (người làm việc linh hoạt) sau khi mua một chiếc laptop nặng với cấu hình mạnh đã hối hận vì đặt áp lực lên đôi vai hàng ngày trong khi bản thân chưa cần đến hiệu năng lớn đến vậy.

Thời lượng pin thực tế

Tết là dịp chúng ta di chuyển nhiều và không ai muốn phải cầm theo bộ sạc cồng kềnh hay cuống cuồng tìm ổ điện tại quán cà phê đông đúc. Trải nghiệm làm việc liền mạch sẽ được quyết định bởi thời lượng pin thực tế khi chạy đa nhiệm, khác với con số trong điều kiện lý tưởng in trên vỏ hộp.

Asus Zenbook 14 với chip AMD Ryzen AI 400 series cho khả năng làm việc đa nhiệm cả ngày dài.

Lúc này, một thiết bị mỏng nhẹ với hiệu năng mạnh như Asus Zenbook 14 hứa hẹn trở thành bạn đồng hành lý tưởng. Bước ngoặt về hiệu suất năng lượng mang tên AMD Ryzen AI 400 series giúp dung lượng pin thực tế của máy tăng 10-15% so với thế hệ trước. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể làm việc liên tục với cường độ cao hoặc sáng tạo nội dung bằng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, dựng video tiêu tốn điện năng một cách bền bỉ mà không lo máy sập nguồn bất ngờ hay chai pin trong nhiều năm tới.

Khả năng đa nhiệm

Gen Z và Alpha hiện đại không bó buộc bản thân trong một công việc. Họ có thể vừa là nhân viên văn phòng, vừa giỏi thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh và video rồi trở thành “mọt phim” hay game thủ chính hiệu vào cuối ngày. Một chiếc laptop bị giới hạn hiệu năng hoặc quá chuyên biệt sẽ khiến họ khó “sắm mọi vai”.

Đây là lý do khi nâng cấp laptop, người mua cần hướng đến thiết bị “all-in-one” (tất cả trong một). Chiếc laptop đa nhiệm không đồng nghĩa “cái gì cũng có nhưng không xuất sắc cái gì”, mà thể hiện khả năng thấu hiểu nhu cầu bản thân để đầu tư vừa đủ. Xét cho cùng, đây mới là yếu tố giúp người dùng tiết kiệm hơn về lâu dài khi không phải mua nhiều thiết bị cho từng nhu cầu chuyên biệt.

Trải nghiệm màn hình

Chúng ta thường nhìn vào màn hình laptop 8-10 tiếng mỗi ngày, nhưng khi mua máy, ít ai để ý đến các chỉ số như độ phủ màu, độ sáng hay công nghệ bảo vệ mắt. Một màn hình kém chất lượng không chỉ khiến hình ảnh hiển thị sai lệch, mà còn gây mỏi mắt, nhức đầu sau thời gian dài sử dụng.

Màn hình chuẩn màu và bảo vệ mắt là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ quên.

Màn hình OLED đã trở thành “tiêu chuẩn vàng” cho các mẫu laptop ra mắt thời gian gần đây. Bên cạnh đó, các hãng công nghệ cũng ưu ái trang bị độ phân giải cao cùng khả năng hiển thị chuẩn màu để hình ảnh thêm sắc nét, sống động. Đặc biệt, những người trẻ thường xuyên chạy deadline xuyên đêm cần lưu ý đến công nghệ giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt. Sau khi sử dụng laptop trang bị màn hình hội tụ đủ yếu tố trên trong một thời gian, người dùng sẽ thấy rõ sự khác biệt nếu thử quay lại dùng các thiết bị cũ.

Tích hợp AI

AI dần trở nên phổ biến từ cách đây 2-3 năm, nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu với các tín đồ công nghệ hiện tại. Sai lầm lớn nhất của người mua laptop Tết này là lựa chọn máy không có bộ xử lý NPU chuyên dụng. Bởi lẽ, chiếc laptop không có NPU có thể vẫn nhanh ở hiện tại, nhưng sẽ sớm lỗi thời trong 1-2 năm tới trước các ứng dụng thông minh được cập nhật liên tục.

Việc đầu tư một chiếc laptop tích hợp AI mạnh mẽ ngay từ giờ là cách người dùng đảm bảo thiết bị vẫn chạy tốt và sẵn sàng đón đầu mọi xu hướng công nghệ trong tương lai.