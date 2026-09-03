5 tỷ người nữa lên mạng, thế giới sẽ thay đổi ra sao?

Khi gần như toàn nhân loại được kết nối, những điều tưởng nhỏ bé như một chiếc điện thoại giá rẻ cũng có thể mở ra bước tiến lớn cho hàng triệu người.

Chẳng mấy chốc tất cả mọi người trên trái đất sẽ có nối mạng. Với thêm 5 tỉ người nữa gia nhập thế giới ảo, sự bùng nổ kết nối mạng sẽ mang lại những ích lợi trong việc nâng cao năng suất làm việc, y tế, giáo dục, chất lượng cuộc sống và hàng loạt những lĩnh vực khác trong thế giới thật - và điều này áp dụng cho tất cả mọi người, từ những người sử dụng Internet thuộc tầng lớp tinh hoa xã hội cho đến những người nằm ở đáy kim tự tháp kinh tế.

Nhưng được “kết nối” có những ý nghĩa rất khác nhau với những nhóm người khác nhau, phần lớn là vì những vấn đề họ phải giải quyết cũng vô cùng khác nhau. Một phát triển có thể bị coi là nhỏ nhoi với một số người - ví dụ như một chiếc điện thoại thông minh giá dưới 20 đôla - lại có thể là một bước tiến nhảy vọt cho một nhóm người khác, giống như sự khác biệt giữa lái xe hơi đi làm và đi làm bằng xe hơi không người lái vậy.

Người dân sẽ thấy rằng sự kết nối trong thế giới ảo khiến chúng ta cảm thấy bình đẳng hơn - ai cũng có khả năng truy cập những trang web, những thông tin và những nguồn lực cơ bản trên mạng như nhau - trong khi những sự khác biệt đáng kể vẫn tiếp tục duy trì trong thế giới thật. Kết nối mạng sẽ không giải quyết được vấn đề bất bình đẳng thu nhập, mặc dù nó sẽ làm giảm thiểu một số những nguyên nhân khó trị nhất gây ra sự bất bình đẳng đó, như sự thiếu thốn giáo dục và cơ hội kinh tế. Vì vậy chúng ta cần nhận ra và cổ xúy cho những sáng kiến kỹ thuật trong đúng hoàn cảnh phù hợp của chúng.

Tất cả mọi người đều sẽ hưởng được những ích lợi từ khả năng kết nối mạng, mặc dù không phải ai cũng đồng đều như nhau, và trọng tâm của cuốn sách của chúng tôi sẽ tập trung xem xét những sự khác biệt này được thể hiện ra sao trong cuộc sống hàng ngày của người dân.