Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sống sao trong thời đại số?

Cuốn sách phân tích những thay đổi mà công nghệ và kết nối toàn cầu đang tạo ra đối với đời sống, doanh nghiệp và xã hội. Đồng thời, ấn phẩm đặt vấn đề về cách con người tận dụng cơ hội, ứng phó với thách thức và xây dựng những chính sách phù hợp trong một thế giới ngày càng siêu kết nối.

Đời sống Kỹ năng sống

5 tỷ người nữa lên mạng, thế giới sẽ thay đổi ra sao?

  • Thứ năm, 3/9/2026 09:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi gần như toàn nhân loại được kết nối, những điều tưởng nhỏ bé như một chiếc điện thoại giá rẻ cũng có thể mở ra bước tiến lớn cho hàng triệu người.

Chẳng mấy chốc tất cả mọi người trên trái đất sẽ có nối mạng. Với thêm 5 tỉ người nữa gia nhập thế giới ảo, sự bùng nổ kết nối mạng sẽ mang lại những ích lợi trong việc nâng cao năng suất làm việc, y tế, giáo dục, chất lượng cuộc sống và hàng loạt những lĩnh vực khác trong thế giới thật - và điều này áp dụng cho tất cả mọi người, từ những người sử dụng Internet thuộc tầng lớp tinh hoa xã hội cho đến những người nằm ở đáy kim tự tháp kinh tế.

Nhưng được “kết nối” có những ý nghĩa rất khác nhau với những nhóm người khác nhau, phần lớn là vì những vấn đề họ phải giải quyết cũng vô cùng khác nhau. Một phát triển có thể bị coi là nhỏ nhoi với một số người - ví dụ như một chiếc điện thoại thông minh giá dưới 20 đôla - lại có thể là một bước tiến nhảy vọt cho một nhóm người khác, giống như sự khác biệt giữa lái xe hơi đi làm và đi làm bằng xe hơi không người lái vậy.

Người dân sẽ thấy rằng sự kết nối trong thế giới ảo khiến chúng ta cảm thấy bình đẳng hơn - ai cũng có khả năng truy cập những trang web, những thông tin và những nguồn lực cơ bản trên mạng như nhau - trong khi những sự khác biệt đáng kể vẫn tiếp tục duy trì trong thế giới thật. Kết nối mạng sẽ không giải quyết được vấn đề bất bình đẳng thu nhập, mặc dù nó sẽ làm giảm thiểu một số những nguyên nhân khó trị nhất gây ra sự bất bình đẳng đó, như sự thiếu thốn giáo dục và cơ hội kinh tế. Vì vậy chúng ta cần nhận ra và cổ xúy cho những sáng kiến kỹ thuật trong đúng hoàn cảnh phù hợp của chúng.

Tất cả mọi người đều sẽ hưởng được những ích lợi từ khả năng kết nối mạng, mặc dù không phải ai cũng đồng đều như nhau, và trọng tâm của cuốn sách của chúng tôi sẽ tập trung xem xét những sự khác biệt này được thể hiện ra sao trong cuộc sống hàng ngày của người dân.

Eric Schmidt, Jared Cohen

NXB Trẻ

kết nối mạng mạng xã hội thế giới ảo sách

    Đọc tiếp

    Lần tới nổi cáu, hãy nhớ điều này

    Lần tới nổi cáu, hãy nhớ điều này

    0

    Một chuyến tàu đến muộn, một ngày tồi tệ hay chuyện chẳng như ý có đáng để ta nổi giận? Nghĩ về sự hữu hạn có thể giúp mọi thứ nhẹ đi.

    Bạn có đang ghen tỵ với ai không?

    Bạn có đang ghen tỵ với ai không?

    0

    Mỗi người có một thế mạnh riêng. Thay vì muốn có mọi thứ người khác sở hữu, hãy tập trung phát huy điều khiến bạn trở thành chính mình.

    Lợi ích của độc thân

    Lợi ích của độc thân

    0

    Độc thân thường bị xem là khoảng trống cần lấp đầy, nhưng nghiên cứu mới cho thấy trạng thái này có thể là cơ hội để mỗi người khám phá bản thân và sống theo cách riêng.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    State Hall của Thư viện Quốc gia Áo tại Vienna được xem là một trong những sảnh thư viện hoàng gia tráng lệ trên thế giới. Mỗi năm nơi đây có thể đón hơn 300.000 lượt khách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý