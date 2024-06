5 thức uống giải quyết đầy hơi tốt nhất

Các buổi gặp mặt, ăn uống khiến nhiều người gặp triệu chứng đầy hơi, khó tiêu. Một vài thức uống dưới đây có thể giúp bạn cải thiện tình trạng này.

Uống một tách trà xanh mỗi ngày giúp tăng cường quá trình tiêu hóa và trao đổi chất, ngăn chặn tích tụ chất béo. Ảnh: Pexels.

Đầy hơi là cảm giác căng tức hay chướng bụng sau khi ăn. Triệu chứng này có thể đi kèm với việc bụng căng rõ rệt. Thông thường, tình trạng chướng bụng sẽ tự cải thiện sau một thời gian nhưng một số người lại bị đầy hơi tái phát do các vấn đề tiêu hóa hoặc thay đổi nội tiết tố, theo Eat This, Not That.

Nguyên nhân phổ biến nhất của chướng bụng là khí dư thừa trong đường ruột. Ăn quá nhanh, thực phẩm khó tiêu, hay một số bệnh lý khác cũng có thể khiến khí và thức ăn tích tụ gây chướng bụng.

Dưới đây, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ 5 thức uống giúp bạn giảm đầy hơi và dễ chịu hơn.

Trà gừng

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, gừng là một chất hỗ trợ tiêu hóa tuyệt vời vì nó thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày, ngăn ngừa đầy hơi và cảm giác chướng bụng.

Gừng còn có tác dụng hỗ trợ kháng viêm, giảm đau trong các trường hợp nhiễm trùng đường ruột.

Trà xanh

Trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa và catechin cao có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ có thể làm dịu đường tiêu hóa và giảm cảm giác đầy hơi. Uống một tách trà xanh mỗi ngày giúp tăng cường quá trình tiêu hóa và trao đổi chất, ngăn chặn tích tụ chất béo.

Nước lọc

Uống nước lọc là cách đơn giản nhưng hiệu quả cho chứng đầy hơi liên quan đến táo bón do mất nước. Khi cơ thể không đủ nước, nó sẽ hấp thụ nước từ thức ăn khi đi qua đường tiêu hóa, khiến phân cứng lại và khó đi đại tiện, hay còn gọi là táo bón.

Khi phân tồn tại trong ruột, vi khuẩn có nhiều thời gian hơn để chuyển hóa nó thông qua quá trình lên men, tạo ra khí gây đầy hơi. Việc uống nước sẽ khôi phục lại sự cân bằng và giúp đại tiện dễ dàng hơn, loại bỏ nguyên nhân gây đầy hơi.

Kombucha

Kombucha là loại đồ uống lên men được làm từ trà, đường và nuôi cấy vi khuẩn nấm men cộng sinh (SCOBY). Kombucha giúp giảm đầy hơi do men vi sinh của chúng là những vi khuẩn có lợi, giúp hỗ trợ sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Đặc biệt, các enzyme trong kobucha giúp hỗ trợ tiêu hóa và hàm lượng đường thấp hơn giúp kiểm soát chứng đầy hơi hiệu quả.

Sữa nghệ

Sữa nghệ hay còn gọi là sữa vàng là thức uống kết hợp nghệ, sữa (sữa bò hoặc sữa thực vật), gừng và một chút mật ong hoặc chất làm ngọt khác.

Dữ liệu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh Quốc cho thấy curcumin trong nghệ có thể giúp giảm đầy hơi và cảm giác khó chịu cho những người bị khó tiêu. Gừng trong sữa nghệ cũng là một thành phần giảm đầy hơi phổ biến.

Cuốn sách "Ăn thông minh, sống bình yên" của tác giả Makita Zenji giải thích về lý do càng nhiều tuổi càng cần hạn chế đường một cách nghiêm ngặt. Ngoài ra, cuốn sách cũng thông tin về các vấn đề lớn của chỉ số đường huyết; về cơ chế của các vấn đề béo phì, lão hóa và bệnh tật, cung cấp chế độ ăn uống hợp lý giúp bạn đảm bảo chỉ số đường huyết, tránh các bệnh liên quan đến đường huyết.