5 phiên bản tương lai của Superman

Nhờ tốc độ lão hóa chậm của người Krypton cùng di sản truyền qua nhiều thế hệ, biểu tượng của vũ trụ DC vẫn tiếp tục sứ mệnh bảo vệ nhân loại nhiều năm sau.

Trong thế giới truyện tranh DC, Superman luôn đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp nhất của nhân loại, mang đến niềm tin về một tương lai tươi sáng nhờ sức mạnh và lòng nhân ái. Do sở hữu thể chất người Krypton có tuổi thọ vượt trội, Clark Kent có thể chứng kiến sự phát triển của thế giới qua nhiều thế kỷ, đồng thời truyền lại ngọn lửa chính nghĩa cho các thế hệ kế cận.

Dưới đây là 5 phiên bản Superman nổi bật ở các dòng thời gian tương lai của DC, lý giải vì sao anh luôn được mệnh danh là "Người đàn ông của ngày mai" (Man of Tomorrow).

Superman Prime (Thế kỷ 853)

Ảnh: DC Comics.

Dù thế kỷ 853 có rất nhiều hậu duệ của gia tộc Superman cùng bảo vệ vũ trụ, không ai có thể sánh ngang với sức mạnh nguyên bản của Clark Kent. Sau khi chứng kiến những người thân yêu lần lượt qua đời, Superman rời Trái Đất vào cuối thế kỷ 21 để chu du khắp vũ trụ, tích lũy thêm nhiều năng lực mới và truyền lại một phần cho các thế hệ sau.

Đến thế kỷ 700, anh xây dựng Pháo đài Cô độc mới ngay bên trong Mặt Trời và thiền định suốt nhiều thế kỷ. Việc hấp thụ trực tiếp năng lượng từ ngôi sao vàng đã biến Clark Kent trở thành Superman Prime - một thực thể mang quyền năng tiệm cận thần thánh.

Khi tái xuất ở thế kỷ 853, anh sở hữu sức mạnh đủ để hồi sinh người vợ Lois Lane cũng như tái tạo lại toàn bộ hành tinh Krypton.

Kingdom Come Superman

Ảnh: DC Comics.

Trong bộ truyện Kingdom Come lấy bối cảnh tương lai u tối, một Superman luống tuổi phải đối mặt với bi kịch lớn nhất đời mình khi ác nhân Joker sát hại toàn bộ nhân viên tòa soạn Daily Planet, bao gồm cả Lois Lane. Nỗi đau mất mát cùng việc công chúng tung hô phản anh hùng Magog hành quyết Joker đã khiến Superman thất vọng và quyết định ở ẩn suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, khi sự liều lĩnh của thế hệ siêu anh hùng mới gây ra thảm họa hủy diệt bang Kansas, Superman buộc phải tái xuất và tái lập nhóm Justice League nhằm lập lại trật tự. Sau cuộc nội chiến khốc liệt giữa các siêu anh hùng, anh tìm lại được sự kết nối với phần "người" trong mình, từ bỏ sự cực đoan và xây dựng gia đình mới cùng Wonder Woman, mở ra một tương lai hy vọng hơn.

Superman Beyond

Ảnh: DC Comics.

Trong vũ trụ hoạt hình Batman Beyond, khi Bruce Wayne đã già yếu và trao lại chiếc áo choàng Dơi cho người kế nhiệm Terry McGinnis, Clark Kent vẫn tiếp tục chiến đấu với tư cách Superman nhờ quá trình lão hóa chậm. Dẫu vậy, phiên bản này mang nhiều vết thương tâm lý khi từng bị sinh vật ngoài hành tinh Starro kiểm soát tâm trí suốt nhiều năm, đồng thời phải chịu nỗi cô độc sau sự ra đi của Lois Lane.

Để không đánh mất sự gắn kết với con người, Clark Kent đã tạo ra một danh tính dân sự mới: lính cứu hỏa Kal Kent. Dù khoác lên mình bộ đồ siêu anh hùng hay đồng phục cứu hỏa, anh vẫn miệt mài thực hiện lý tưởng cứu người.

Superman One Million

Ảnh: DC Comics.

Ở thế kỷ 853, khi loài người đã vươn ra khắp hệ Mặt Trời và xa hơn nữa, nhóm Justice Legion Alpha đóng vai trò là lực lượng bảo vệ chính. Thủ lĩnh của đội là Kal Kent - hậu duệ xuất sắc của dòng tộc Superman.

Được cường hóa bởi Siêu Mặt Trời của thế kỷ 853, Kal Kent sở hữu tốc độ nhanh hơn cả hạt tachyon và sức mạnh vượt trội lực hấp dẫn của một ngôi sao đang sụp đổ. Nhờ dòng máu thừa hưởng từ Nữ hoàng Gzntplkzk ở chiều không gian thứ năm, anh còn có năng lực ngoại cảm cực mạnh cùng 10 giác quan bổ sung. Bên cạnh việc bảo vệ vũ trụ, Kal thường xuyên sử dụng công nghệ du hành thời gian để ngăn chặn các ác nhân phá hoại dòng lịch sử.

Superman 3000

Ảnh: DC Comics.

Bước sang năm 3000, nhân loại đã trở thành một nền văn minh du hành vũ trụ nhưng lại bị đe dọa bởi nhóm siêu ác nhân The Five. Để đối phó, Tiến sĩ Ariel Masters cùng cặp song sinh Wonder Twins đã tiến hành nhân bản vô tính các thành viên Justice League từ ADN của những người tình nguyện.

Tuy nhiên, bản sao Superman gặp phải nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng: anh không thể bay, không có tia nhiệt từ mắt và mang tính cách kiêu ngạo, bốc đồng. Dù là một phiên bản khiếm khuyết, Superman 3000 vẫn chứng tỏ bản lĩnh của một người hùng thực thụ khi dẫn dắt nhóm Justice League 3000 đánh bại The Five, trước khi hy sinh dưới tay các sát thủ người máy. Sau cái chết của anh, người em họ Supergirl tiếp tục gánh vác trọng trách bảo vệ nhân loại ở thiên niên kỷ mới.