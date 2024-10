5 kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 8

Sáng 21/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Sáng 21/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tháo gỡ ách tách, điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực

Trình bày báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Cử tri và nhân dân cũng bày tỏ đau xót trước sự tàn phá nặng nề của thiên tai, bão lũ trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cơn bão số 3. Cử tri và nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2025 và cho rằng: Đảng và Nhà nước đã có một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta, tạo được hiệu ứng xã hội rất tốt, tăng cường thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng sâu sắc vào sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về phát triển kinh tế, cử tri và nhân dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi và phát triển, quý sau cao hơn quý trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng hành của Quốc hội, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và của người dân kỳ vọng chúng ta sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho năm 2024; kiểm soát được lạm phát, giữ được giá trị đồng tiền của Việt Nam; hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia theo kế hoạch: Khánh thành đường điện 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là niềm tự hào của ngành điện, là kết quả của sự quyết liệt trong điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thể hiện sâu sắc ý Đảng hòa quyện với lòng dân.

“Thời gian vừa qua, cử tri và nhân dân cảm nhận sâu sắc, rất rõ quyết tâm cao của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ tìm mọi biện pháp tháo gỡ ách tắc, điểm nghẽn, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế-xã hội của đất nước, chăm lo cho đời sống của nhân dân; đồng thời tin tưởng với cách tiếp cận mới, chắc chắn sẽ tháo gỡ được ách tách, điểm nghẽn, tồn tại nhiều năm để khơi thông nguồn lực và phát triển,” ông Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo cho biết.

Về lĩnh vực văn hóa-xã hội, cử tri và nhân dân đồng thuận và thống nhất cao khi Đảng và Nhà nước đã quan tâm hơn trong việc đầu tư cho phát triển văn hóa để giữ gìn hồn cốt của dân tộc, tuy nhiên chưa hài lòng vì hoạt động của một số nhà văn hóa, nhất là ở cấp xã, thôn, bản chưa đem lại hiệu quả thiết thực.

Về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cử tri và nhân dân cho rằng, trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng công an đã tham mưu và tổ chức thực hiện tốt hơn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật; tạo ra sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; lực lượng an ninh cơ sở và công an chính quy ở xã đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm ở địa phương (được kiểm nghiệm rất rõ nét trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa qua).

Cử tri và nhân dân đánh giá cao, biết ơn và rất xúc động trước hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương sâu sát đến tận cơ sở, hiện trường, thăm hỏi, động viên, chỉ đạo nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai. Lực lượng vũ trang (quân đội, công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở) “gồng mình” giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai; giúp đỡ hộ nghèo, người yếu thế làm nhà ở... qua đó góp phần củng cố, tăng cường thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và lực lượng vũ trang.

Trong khó khăn hoạn nạn càng sáng ngời phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ," từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; thấm đẫm truyền thống công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ - báo cáo nêu rõ.

Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến băn khoăn, lo lắng về tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên một số địa bàn, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng chưa giảm; buôn lậu, trốn thuế; buôn bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em; buôn bán ma túy diễn biến phức tạp; vẫn còn nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy nổ, làm chết nhiều người.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nội dung các bài viết, các bài phát biểu và những chỉ đạo rất cụ thể của đồng chí đứng đầu Đảng ta nhận được sự quan tâm sâu sắc và đồng thuận cao của cử tri và nhân dân, sự ủng hộ của dư luận trong nước, quốc tế.

5 kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 8

Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân gửi đến Kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại rất nặng nề. Đảng, Nhà nước đã quan tâm dành nguồn lực xây dựng lại cầu đường, đê kè, trường học..., hỗ trợ làm lại nhà cửa cho nhân dân. Sự chia sẻ, ủng hộ, chung tay góp sức của nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế đã góp công, góp của để khắc phục hậu quả mưa bão gây ra; nhiều cách làm sáng tạo, nghĩa cử cao đẹp, hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn, bước đầu ổn định được cuộc sống.

Tuy nhiên nguy cơ mất mùa, thiếu đói, thiếu sinh kế là hiện hữu. Đề nghị Đảng, Nhà nước cần sớm dành nguồn lực gói hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ lương thực, cây con giống, vật tư thiết yếu để nhân dân sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, trân trọng đề nghị cấp có thẩm quyền nhất là Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng,” huy động sức mạnh của toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Cử tri và nhân dân rất quan tâm đến Đại hội Đảng bộ các cấp và đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở xác định cụ thể những nội dung cần xin ý kiến góp ý của nhân dân, sớm gửi văn bản để tổ chức xin ý kiến rộng rãi, thực chất và chất lượng.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao và rất ủng hộ các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Kết quả đạt được là rất to lớn. Song cần quan tâm thêm công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Trân trọng đề nghị Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương hướng dẫn cụ thể để biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao và rất ủng hộ việc huy động xã hội hóa để xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương của Đảng, phát động của Thủ tướng Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, mong muốn Đảng, Nhà nước tính toán cân đối thêm ngân sách Nhà nước là chính để thực hiện chương trình này; các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng dân cư cần tập trung cao độ, với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn thì mới có thể hoàn thành được chương trình trong năm 2025.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và phản hồi kết quả về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định.