5 kg ma túy ngụy trang trong ống bánh kẹo nhập khẩu qua Nội Bài

Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện trong hành lý của hành khách người Thái Lan nhập cảnh trên chuyến bay từ Đông Phi đến Nội Bài 5 kg ma túy (cocain) được ngụy trang dưới hình thức ống bánh kẹo nhập khẩu.

Ngày 17/3, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết đơn vị và Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan Khu vực I và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không với thủ đoạn tinh vi.

Trước đó, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; quán triệt phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, xử lý triệt để", Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng cường công tác nắm tình hình; chủ động phối hợp với các đơn vị dự báo các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đối tượng Y.P cùng tang vật vụ án.

Quá trình thu thập tài liệu, vào đúng ngày diễn ra cuộc bầu cử (15/3), Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc Nội Bài và Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan Khu vực I và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội giám sát, kiểm tra người và hành lý đối với Y.P (SN 1980, quốc tịch Thái Lan) là hành khách trên chuyến bay ET678 từ Đông Phi đến Nội Bài.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng mang theo 7 ống nhựa hình trụ, có tổng trọng lượng khoảng 5 kg.

Theo Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thủ đoạn cất giấu ma túy của đối tượng trong vụ án rất tinh vi. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, bột ma túy được nén thành các viên dạng hình con nhộng, quấn bằng băng dính, đựng trong 7 ống nhựa hình trụ. Số ma túy này được giấu vào các ống đựng bánh kẹo nhập khấu, bên ngoài ghi nhãn hiệu LINDOR….

Tất cả được dựng trong túi xách tay nylon màu đỏ có chữ AFRICA DUTY nhằm che giấu cơ quan chức năng. Vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.