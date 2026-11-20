Batman là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất thế giới, nhưng việc xuất hiện quá nhiều và thường xuyên đánh bại những đối thủ mạnh hơn khiến nhân vật gây tranh cãi.

Ra mắt năm 1939 trong tập truyện Detective Comics số 27, Batman nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của DC Comics. Sự xuất hiện của Robin năm 1940 tiếp tục mở rộng sức hút của siêu anh hùng này, đưa anh trở thành biểu tượng của truyện tranh Mỹ.

Trải qua gần 90 năm, Batman xuất hiện trong hàng nghìn tập truyện, nhiều bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và trò chơi điện tử. Tuy nhiên, chính sự nổi tiếng ấy đôi khi khiến nhân vật trở nên nhàm chán, ngay cả với những độc giả trung thành.

Trong bài viết đăng ngày 19/11, cây bút David Harth của ComicBook.com chỉ ra năm điều khiến Batman gây khó chịu, từ cách DC khai thác nhân vật đến những tình tiết thiếu thuyết phục trong truyện tranh.

Nắm bắt cơ hội của những siêu anh hùng khác

Ảnh: DC Comics.

Theo ComicBook.com, Batman thường là lựa chọn hàng đầu của các nhà văn và họa sĩ nổi tiếng khi hợp tác với DC Comics.

Những tác giả có tên tuổi thường được giao thực hiện các đầu truyện Batman, bởi đây là nhân vật có sức hút thương mại lớn và lượng độc giả ổn định. Tuy nhiên, việc quá nhiều tài năng tập trung vào Batman đồng nghĩa những siêu anh hùng ít nổi tiếng hơn không có cơ hội được khai thác.

David Harth lấy ví dụ nhà văn Jason Aaron, người có thể tạo ra những câu chuyện hấp dẫn nếu được giao một nhân vật khác thay vì tiếp tục sáng tác về Batman. Theo tác giả, trong truyện tranh, những nhân vật ít được chú ý vẫn có thể trở nên nổi bật nếu được trao cho những người sáng tạo phù hợp.

Việc liên tục ưu tiên Batman có thể giúp DC duy trì doanh số trước mắt, nhưng cũng khiến hãng bỏ lỡ cơ hội phát triển những nhân vật mới.

Quá nhiều phiên bản Batman phản diện

Ảnh: DC Comics.

DC Comics bắt đầu khai thác khái niệm đa vũ trụ từ thập niên 1960, cho phép những phiên bản khác nhau của cùng một nhân vật tồn tại ở các thế giới song song. Ban đầu, phần lớn các phiên bản này vẫn giữ phẩm chất anh hùng. Tuy nhiên, khi truyện tranh ngày càng chú trọng những câu chuyện đen tối, các phiên bản phản diện cũng xuất hiện nhiều hơn.

Batman là một trong những nhân vật được khai thác theo hướng này thường xuyên nhất. Hai ví dụ nổi bật là Owlman và Batman Who Laughs, những phiên bản mang nhiều đặc điểm của Batman nhưng lựa chọn con đường tội ác. Batman Who Laughs đặc biệt gây chú ý khi kết hợp trí tuệ, kỹ năng của Batman với sự điên loạn và tàn nhẫn của Joker.

Dù một số phiên bản phản diện tạo được sức hút, ý tưởng này đang bị lạm dụng. Nhiều nhân vật về cơ bản vẫn giống Batman quen thuộc, chỉ khác ở việc sẵn sàng giết người. Khi liên tục xuất hiện, những phiên bản ấy không còn mang lại cảm giác mới mẻ.

Đối đầu quá nhiều lần với những kẻ thù quen thuộc

Ảnh: DC Comics.

Batman có nhiều đối thủ nổi tiếng nhất truyện tranh, với Joker, Two-Face, Penguin, Riddler và nhiều nhân vật khác. Trong đó, mối quan hệ đối đầu giữa Batman và Joker đã trở thành biểu tượng của DC Comics.

Nhiều câu chuyện xuất sắc nhất về Batman được xây dựng từ cuộc chiến với Joker. Tuy nhiên, thành công này cũng tạo ra một hạn chế: các tác giả liên tục quay lại khai thác cùng một mối quan hệ. Hầu như nhà văn nào sáng tác về Batman cũng muốn kể câu chuyện riêng về cuộc đối đầu giữa anh và Joker.

Do hai nhân vật có sức hút thương mại lớn, những câu chuyện như vậy tiếp tục được xuất bản.

Vấn đề còn nằm ở cách phát hành truyện tranh theo từng tuyến nội dung kéo dài nhiều số, nhằm thuận tiện cho việc tập hợp thành sách. Một phản diện có thể chiếm vị trí trung tâm trong nhiều tháng, khiến các nhân vật khác ít cơ hội xuất hiện. Những kẻ thù ít nổi tiếng hơn như Firebug, Killer Moth hay Kite-Man vì thế thường bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Nếu không được đưa vào các câu chuyện mới, những phản diện này khó có cơ hội phát triển và thu hút độc giả.

Xuất hiện trong quá nhiều đầu truyện

Ảnh: DC Comics.

Batman là một trong những nhân vật có khả năng mang lại doanh thu lớn nhất cho DC Comics. Nhờ lượng người hâm mộ đông đảo, hãng liên tục phát hành những bộ truyện mới, truyện ngoại truyện và các câu chuyện độc lập xoay quanh siêu anh hùng này.

Đối với độc giả yêu thích Batman, việc có nhiều tác phẩm để lựa chọn là một lợi thế. Tuy nhiên, số lượng quá lớn cũng có thể khiến họ cảm thấy quá tải. Theo ComicBook.com, từng có những giai đoạn, đặc biệt vào năm 2021, Batman chiếm tỷ trọng rất lớn trong danh mục xuất bản của DC. Bên cạnh các đầu truyện chính, hãng còn phát hành nhiều bộ truyện dài tập nằm ngoài mạch truyện liên tục của nhân vật, thường do những nhóm sáng tạo nổi tiếng thực hiện.

David Harth cho rằng Batman không nhất thiết cần thêm quá nhiều câu chuyện như vậy, nhất là khi DC còn sở hữu hàng loạt siêu anh hùng khác. Tuy nhiên, chừng nào truyện Batman vẫn bán chạy, hãng khó có lý do thương mại để giảm số lượng phát hành.

Luôn chiến thắng nhờ có thời gian chuẩn bị

Ảnh: DC Comics.

Điều gây khó chịu nhất, theo ComicBook.com, là cách Batman thường được mô tả có khả năng đánh bại gần như mọi đối thủ nếu được chuẩn bị đầy đủ.

Trong cộng đồng truyện tranh, những cuộc tranh luận về việc siêu anh hùng nào mạnh hơn thường dẫn đến một lập luận quen thuộc: Batman sẽ chiến thắng nếu có đủ thời gian lên kế hoạch.

Khác với Superman hay Wonder Woman, Batman không sở hữu siêu năng lực bẩm sinh. Sức mạnh của anh đến từ trí thông minh, kỹ năng chiến đấu, công nghệ và nguồn tài chính khổng lồ của tỷ phú Bruce Wayne. Những yếu tố này giúp Batman tìm ra điểm yếu của đối thủ, xây dựng chiến thuật và chế tạo các thiết bị phù hợp.

Trong nhiều câu chuyện, anh từng đánh bại hoặc khống chế những nhân vật có sức mạnh vượt trội. Với trí tuệ xuất chúng và công nghệ tiên tiến, Batman luôn có thể được tác giả trao cho một phương án chiến thắng, bất kể đối thủ mạnh đến đâu.

Cách xây dựng này đôi khi khiến kết quả những cuộc đối đầu trở nên thiếu thuyết phục, bởi khả năng chiến thắng của Batman phụ thuộc quá nhiều vào sự sắp đặt của người viết.

Dù chỉ ra năm hạn chế, ComicBook.com vẫn đánh giá Batman là một trong những nhân vật hư cấu xuất sắc nhất từng được sáng tạo.

Những tranh luận về nhân vật cũng phản ánh nghịch lý của các thương hiệu truyện tranh lâu đời: sự nổi tiếng giúp một siêu anh hùng duy trì sức hút qua nhiều thế hệ, nhưng việc khai thác quá mức có thể làm giảm tính mới mẻ của chính nhân vật ấy.