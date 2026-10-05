5 đại công viên, mật độ xây dựng 18% tạo khác biệt tại Sun Urban City

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Dưới cung đường rợp bóng cây xanh, nhịp sống đầu ngày của cư dân Sun Urban City diễn ra thảnh thơi. Người lớn thong thả dạo bộ, tập dưỡng sinh, bạn trẻ đạp xe quanh công viên ngập tràn sắc hoa, còn trẻ nhỏ vui đùa giữa “sân chơi tự nhiên” rộng mở.
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Với anh Belkadi Ahmed, giáo viên người Algeria sống tại Sun Urban City, điều khác biệt không chỉ có nhiều cây xanh và không gian thư giãn, mà mỗi điểm chạm ở đây đều mang thêm lớp giá trị trải nghiệm thú vị. “Tôi đến các khu đô thị ở Hà Nội và khu vực xung quanh, nhưng Sun Urban City gây ấn tượng ở cách tôn trọng và đưa văn hóa truyền thống Việt Nam vào đời sống. Cạnh khu căn hộ tôi đang ở có công viên lễ hội, nơi công trình tiện ích với thiết kế mang nét văn hóa độc đáo. Sống ở đây như có thêm điểm du lịch tại nhà”, anh nói.
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Ở công viên lễ hội, Sun Group hiện thực hóa “bảo tàng kiến trúc” ngoài trời trải dọc trục đại lộ và dòng kênh Vua Lê. Từ cầu Long Kiều đến cầu Kim Lọng, qua đường dạo Cổng Chuông, quảng trường trống Đọi Tam cao 32 m, tại mỗi điểm chạm, cư dân, du khách lại bắt gặp dấu ấn thân thuộc của vùng đất núi Đọi - sông Châu. Sắc xanh thiên nhiên, chất liệu văn hóa truyền thống hòa vào nhịp sống hiện đại khi sân khấu nhạc nước hoạt động, công trình lần lượt lên đèn, dòng người thong thả dạo chơi, ăn uống và trò chuyện. Công viên lễ hội trở thành điểm hẹn để cư dân gặp gỡ và tận hưởng buổi tối sôi động.
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Rời trục công viên lễ hội, cư dân sẽ bắt gặp công viên văn hóa - công viên lớn nhất khu đô thị với quy mô 36,7 ha. Hàng nghìn cây xanh, thảm cỏ được ươm trồng quanh hồ nước rộng 16 ha, nối dài cung đường rợp bóng cây, ngập sắc hoa. Đặc biệt, công viên sở hữu sân khấu nghệ thuật ngoài trời khổng lồ, nơi màn trình diễn ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa mang đến nhịp sống khác cho khu đô thị.
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Quy hoạch công viên trải dài khắp dự án, nên dù ở phân khu nào, cư dân Sun Urban City đều sở hữu “tài sản xanh” trước cửa. Nếu Art Residence và dãy nhà phố, biệt thự Kim Ngân - Kim Tiền kế cận công viên lễ hội, công viên văn hóa thì phân khu Flora Avenue sở hữu vị trí bao quanh bởi Sun Sports City Ninh Binh, Sun World Ha Nam và công viên sinh thái.
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Sun Sports City Ninh Binh là mô hình công viên thể thao đầu tiên tại khu vực, rộng 22 ha, quy tụ nhà thi đấu đa năng 7.500 chỗ, đường chạy 2.000 m, cụm 58 sân tập đa dạng gồm sân bóng đá, tennis, bóng rổ, cầu lông, hơn 30 sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế.
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Công viên thể thao nằm trong khu đô thị đã trở thành điểm hẹn của cư dân và người yêu vận động. “Tiện nhất là muốn chơi thể thao lúc nào cũng được. Chiều nào tôi cũng hẹn bạn bè chạy bộ vài vòng, thi thoảng cùng tham gia giải đấu cho cư dân”, Thanh Thủy, bạn trẻ sống tại Sun Urban City, chia sẻ.
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Trong khu đô thị, cư dân Sun Urban City còn có “thiên đường” giải trí giải nhiệt ngày hè Sun World Ha Nam. Bước qua cánh cửa công viên là không gian phủ bóng hàng nghìn tán dừa xanh, cùng 14 tổ hợp trò chơi nước từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm. Đặc biệt, Sun World Ha Nam là công trình mang đậm dấu ấn văn hóa múa rối nước. Ngoài ra, công viên sinh thái rộng 13 ha đang bắt đầu triển khai, trong tương lai sẽ nối dài khoảng xanh của Sun Urban City, với hàng trăm tiện ích vui chơi, thư giãn.
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Chỉ 18% diện tích dành cho xây dựng, phần còn lại là tiện ích, 5 đại công viên và khu vườn chủ đề. Sun Urban City phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm, tạo nên không gian sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị. “Bắt đầu từ nhu cầu rất đời thường, đó là làm sao để cư dân có không gian xanh, có chỗ vui chơi thay vì chỉ có tòa nhà. Sun Group đã đưa tư duy kiến tạo điểm đến vào quy hoạch đô thị, để mỗi dự án không chỉ đẹp mà thực sự được sử dụng và mang lại giá trị cho đời sống”, đại diện Sun Group chia sẻ. Chất riêng này tạo sức hút an cư tại Sun Urban City. Hơn 90% căn hộ Art Residence đã được lấp đầy, trong khi căn nhà phố, biệt thự Kim Ngân - Kim Tiền vừa bàn giao nhanh chóng được hoàn thiện nội thất. Nhóm cư dân mới có nhiều chuyên gia, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình và khu công nghiệp lân cận.