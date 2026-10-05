5 đại công viên, mật độ xây dựng 18% tạo khác biệt tại Sun Urban City

Chỉ 18% diện tích dành cho xây dựng, phần còn lại là tiện ích, 5 đại công viên và khu vườn chủ đề. Sun Urban City phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm, tạo nên không gian sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị. “Bắt đầu từ nhu cầu rất đời thường, đó là làm sao để cư dân có không gian xanh, có chỗ vui chơi thay vì chỉ có tòa nhà. Sun Group đã đưa tư duy kiến tạo điểm đến vào quy hoạch đô thị, để mỗi dự án không chỉ đẹp mà thực sự được sử dụng và mang lại giá trị cho đời sống”, đại diện Sun Group chia sẻ. Chất riêng này tạo sức hút an cư tại Sun Urban City. Hơn 90% căn hộ Art Residence đã được lấp đầy, trong khi căn nhà phố, biệt thự Kim Ngân - Kim Tiền vừa bàn giao nhanh chóng được hoàn thiện nội thất. Nhóm cư dân mới có nhiều chuyên gia, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình và khu công nghiệp lân cận.