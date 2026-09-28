Sống 'chất' tại tổ hợp căn hộ hơn 37 tiện ích ở trung tâm Nghệ An

Sun Group ra mắt Sun Glory Residence - tổ hợp căn hộ cao cấp với hơn 37 tiện ích giữa trung tâm thành Vinh (Nghệ An).

Sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ cao cấp này đón đầu xu hướng nâng cấp không gian sống tại Nghệ An trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế.

Lực đẩy kinh tế và chuẩn mực an cư mới tại xứ Nghệ

Kinh tế Nghệ An đang bứt tốc với mức tăng trưởng GRDP 9,68% trong nửa đầu năm - cao nhất kể từ 2012, cùng 2,32 tỷ USD vốn FDI (đứng thứ 3 cả nước). Lực đẩy kinh tế không chỉ làm gia tăng nhanh chóng tầng lớp trung lưu, mà còn kéo theo hàng nghìn chuyên gia, nhân sự cấp cao đổ về làm việc.

Giới tinh hoa xứ Nghệ ưu tiên không gian sống sinh thái và gắn kết cộng đồng. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Từ đây, một bài toán mới được đặt ra: Nâng cấp tiêu chuẩn sống. Tại hội thảo “Định hình xu hướng - Nhận diện tiềm năng thị trường bất động sản thủ phủ Nghệ An” do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức gần đây, các chuyên gia nhận định cấu trúc nguồn cầu tại địa phương đang thay đổi rõ rệt. Tư duy “ăn chắc mặc bền” đang nhường chỗ cho khát khao tận hưởng hệ sinh thái sống toàn diện, hiện đại và đa tiện ích như tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, nguồn cung lại chưa theo kịp sự chuyển mình này, thiếu vắng các dự án đủ sức chinh phục tệp khách hàng cao cấp.

Không riêng Nghệ An, chuẩn mực về nơi đáng sống trên thế giới đang được định nghĩa lại. Giá trị bất động sản hiện nay nằm ở chuỗi tiện ích phía sau cánh cửa, nơi sức khỏe được chăm sóc, gia đình có thêm không gian gắn kết và mỗi ngày sống đều giàu trải nghiệm.

Sun Glory Residence với hơn 37 tiện ích giải tỏa “cơn khát” không gian sống đẳng cấp, tiện nghi cho giới thành đạt xứ Nghệ. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Nắm bắt nhu cầu nâng cấp không gian sống của người dân địa phương, Sun Group chính thức “chào sân” vùng đất “địa linh nhân kiệt” với tổ hợp 5 tòa tháp Sun Glory Residence, cung cấp gần 3.500 căn hộ ra thị trường. Hơn cả một lựa chọn an cư hạng sang, sự kết hợp giữa những tiêu chuẩn sống quốc tế và tinh thần, bản sắc xứ Nghệ hứa hẹn định hình phong cách sống hoàn toàn mới giữa lòng thành Vinh.

“Resort tại gia” Sun Glory Residence

Nằm trên khu đất 3,7 ha tại giao điểm của 5 đại lộ và tiếp giáp 2 trục đường huyết mạch Lê Hồng Phong - V.I Lê Nin, Sun Glory Residence sở hữu vị trí trung tâm thành Vinh, kết nối thuận tiện tới Trung tâm hành chính tỉnh, Quảng trường Hồ Chí Minh, chợ Vinh, sân bay Vinh, biển Cửa Lò.

Sun Glory Residence mang đến đặc quyền kết nối cho cư dân. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Không chỉ đắc địa về vị trí, dự án còn tôn vinh “chất Nghệ”, “chất Vinh” thông qua con số 37 - “mã định danh” của tỉnh được đan cài xuyên suốt thiết kế. Từ quỹ đất 3,7 ha, tòa tháp biểu tượng cao 37 tầng đến hệ sinh thái hơn 37 tiện ích độc bản, tất cả kiến tạo nên chất sống “resort tại gia” hiếm có.

Tại tầng 1 và 2, những trải nghiệm vốn thường thấy trong các khu nghỉ dưỡng được đưa vào nhịp sống thường nhật. Khối đế thương mại - dịch vụ 25.000 m2 đáp ứng nhu cầu mua sắm - ẩm thực - giải trí của cư dân ngay dưới chân tòa nhà. Đây còn là nơi cư dân tận hưởng hồ bơi 4 mùa nội tòa đầu tiên tại Vinh cùng phòng gym, spa, sauna và các không gian sinh hoạt chung.

Bể bơi 4 mùa nội tòa đầu tiên tại Vinh mang đến chất sống “resort” đích thực. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Đi qua 1 trong 5 lối vào được thiết kế lấy cảm hứng từ Ngũ Hành, cư dân được chào đón bởi 10.650 m2 mảng xanh của quảng trường và công viên trung tâm (chiếm gần 30% diện tích dự án) đan xen thư viện ngoài trời, café terrace, sân sinh hoạt cộng đồng. Trong tương lai gần, quy hoạch công viên Trần Huy Liệu kế cận tiếp tục bổ sung 10.500 m2 khoảng xanh cho cư dân.

Trải nghiệm của cộng đồng tinh hoa tiếp tục được mở rộng với sảnh đón căn hộ cao 12 m tiêu chuẩn khách sạn. Hệ thống thang máy tốc độ cao dẫn lối lên vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dược liệu, đài quan sát, khu picnic gia đình, vườn BBQ, rạp chiếu phim ngoài trời và những khu vườn thư giãn ở trên tầng mái.

Hệ sinh thái tiện ích đa tầng này mang đến nhịp sống viên mãn 24/7: Bơi lội và tản bộ buổi sáng; mua sắm và thưởng thức ẩm thực buổi trưa; đến quây quần cùng cả gia đình tại rạp chiếu phim ngoài trời hoặc vườn BBQ trên cao vào buổi tối.

Khu vực café terrace - nơi cư dân gặp gỡ và thưởng thức ẩm thực, đồ uống dưới tán cây xanh mát. Ảnh phối cảnh: Sun Property.

Đặc biệt, các tiện ích như vườn thiền, không gian trà đạo và quảng trường giao lưu cộng đồng kiến tạo môi trường sống lý tưởng cho người cao tuổi. Do đó, Sun Glory Residence đang trở thành mục tiêu săn đón của không chỉ người dân địa phương, mà cả kiều bào và người gốc Nghệ xa quê muốn mua nhà để dưỡng già hoặc báo hiếu đấng sinh thành.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) khẳng định: “Sun Glory Residence được thiết kế riêng cho người dân xứ Nghệ, dành tặng một không gian sống xứng tầm cùng những tiêu chuẩn sống tiện nghi và trọn vẹn chưa từng có, giúp cư dân thực sự được ‘nghỉ dưỡng’ mỗi ngày”.