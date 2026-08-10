5 cuốn sách viết bởi các tỷ phú tự thân

Tỷ phú Ray Dalio, Bill Gates hay Peter Thiel đều chia sẻ trong sách những nguyên tắc về tư duy, lãnh đạo, đổi mới và cách đưa ra quyết định trong kinh doanh.

Nhiều tỷ phú tự thân đã hệ thống hóa kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, đầu tư và lãnh đạo trong sách. Những tác phẩm này không chỉ dành cho người khởi nghiệp mà còn phù hợp với những người đang quản lý đội nhóm hoặc muốn hiểu cách các doanh nghiệp lớn được vận hành.

Ray Dalio và bộ nguyên tắc để ra quyết định

Principles: Life and Work của Ray Dalio là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất về tư duy quản trị và ra quyết định.

Nhà sáng lập Bridgewater Associates hệ thống hóa những nguyên tắc ông phát triển trong quá trình điều hành công ty đầu tư.

Một chủ đề xuyên suốt cuốn sách là cách con người đối diện với thực tế, sai lầm và những quyết định không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Thay vì né tránh thất bại, Dalio cho rằng mỗi sai lầm có thể trở thành dữ liệu để cải thiện cách ra quyết định trong tương lai.

Cuốn sách cũng đề cập đến việc xây dựng đội ngũ, tạo môi trường nơi nhân viên có thể thẳng thắn đưa ra ý kiến và sử dụng những khác biệt trong tư duy để nâng cao chất lượng quyết định.

Peter Thiel: Đừng chỉ làm tốt hơn, hãy tạo ra thứ mới

Cuốn sách mang đến góc nhìn thú vị về khởi nghiệp. Ảnh: Book review.

Trong Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future, Peter Thiel đưa ra một cách tiếp cận khác về khởi nghiệp.

Thiel là đồng sáng lập PayPal, đồng sáng lập Palantir Technologies và là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Facebook. Trong cuốn sách, ông cho rằng doanh nghiệp không nên chỉ tập trung vào việc sao chép hoặc cải thiện những thứ đã tồn tại.

Khái niệm “zero to one” được dùng để mô tả quá trình tạo ra một thứ hoàn toàn mới, thay vì chỉ đưa một sản phẩm hiện có từ trạng thái này sang trạng thái tốt hơn.

Theo Thiel, đổi mới bắt đầu từ việc đặt đúng câu hỏi và tìm kiếm những giá trị chưa được khai thác.

Tư duy này đặc biệt phù hợp với startup, nơi lợi thế không nhất thiết đến từ việc có nhiều nguồn lực hơn đối thủ mà có thể đến từ việc tìm ra một thị trường hoặc cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Bill Gates và cách biến thông tin thành lợi thế

Trong Business @ the Speed of Thought: Succeeding in the Digital Economy, tỷ phú Bill Gates tập trung vào vai trò của công nghệ và thông tin trong hoạt động doanh nghiệp.

Cuốn sách được xuất bản từ hơn 20 năm trước, khi Internet và công nghệ số chưa phát triển như hiện nay. Tuy nhiên, một số nguyên tắc mà Gates đưa ra vẫn có thể áp dụng trong quản trị doanh nghiệp.

Theo ông, thông tin chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đưa đến đúng người vào đúng thời điểm. Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống để nhân viên và nhà quản lý có thể tiếp cận dữ liệu cần thiết, từ đó đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Với doanh nghiệp hiện đại, tư tưởng này càng trở nên đáng chú ý khi lượng dữ liệu ngày càng lớn và tốc độ ra quyết định ngày càng quan trọng.

Sheryl Sandberg và câu chuyện phụ nữ trong công sở

Cựu giám đốc vận hành Facebook là một trong những người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Lean In: Women, Work, and the Will to Lead của Sheryl Sandberg không phải một cuốn sách kinh doanh theo nghĩa truyền thống.

Tuy nhiên, tác phẩm của cựu Giám đốc vận hành Facebook lại đặt ra nhiều câu hỏi về lãnh đạo, tham vọng và cách phụ nữ phát triển sự nghiệp.

Sandberg phân tích những rào cản khiến phụ nữ có thể tự hạn chế cơ hội của mình trong công việc, đồng thời khuyến khích họ chủ động hơn trong việc theo đuổi vị trí lãnh đạo.

Cuốn sách cũng đề cập đến vai trò của nam giới trong việc tạo ra môi trường làm việc bình đẳng hơn, cũng như chia sẻ trách nhiệm gia đình.

Khi xuất bản năm 2013, Lean In nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa và tạo ra nhiều cuộc tranh luận về phụ nữ và tham vọng trong môi trường công sở.

Meg Whitman và sức mạnh của một tập thể

Trong The Power of Many: Values for Success in Business and in Life, Meg Whitman, cựu CEO eBay, tập trung vào những giá trị giúp một nhà lãnh đạo xây dựng sự nghiệp mà không phải đánh đổi các nguyên tắc cá nhân.

Bà đề cập đến những yếu tố như niềm tin, sự chân thật, lòng can đảm và khả năng công nhận người khác.

Một quan điểm đáng chú ý của Whitman là ranh giới giữa một nhà quản lý giỏi và một nhà quản lý xuất chúng đôi khi nằm ở khả năng đưa ra quyết định ngay cả khi mọi thứ chưa hoàn toàn rõ ràng.

Trong môi trường kinh doanh, việc chờ đợi một câu trả lời hoàn hảo có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội. Nhà lãnh đạo vì vậy cần biết khi nào nên thu thập thêm thông tin và khi nào phải hành động dựa trên những dữ liệu đang có.